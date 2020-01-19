Конор Макгрегор вернулся: разбил нос первым ударом, поцеловал соперника и обнял его бабушку

Конор Макгрегор победил Дональда Серроне за 40 секунд / Фото: Reuters

Возвращение легендарного бойца MMA Конора Макгрегора состоялось! После 15 месяцев простоя ирландец эффектно победил Дональда Серроне, расправившись с опытным американским бойцом всего за 40 секунд. Видео боя Макгрегор – Серроне доступно на нашем сайте, давайте вспомним яркие моменты этого стремительного боя.

Конор Макгрегор / Фото: Reuters

Сам поединок, которого так ждали болельщики и который так активно раскручивали, продлился меньше минуты. Первым же ударом Конор разбил сопернику нос и продолжил наседать. Выждав момент, ирландец нанес точный удар левой ногой в уже окровавленное лицо Серроне, а затем бросился добивать Дональда на настиле октагона. Рефери дал шанс американцу и не стал моментально останавливать бой, но "Ковбой" не смог улучшить свое положение и продолжал пропускать удары, – тогда все и завершилось.

Конор Макгрегор победил Дональда Серроне за 40 секунд / Фото: Reuters

После победы Макгрегор не стал запрыгивать на сетку октагона, как он часто делал раньше. Вместо этого он неожиданно повернулся, подошел к сопернику, наклонился и поцеловал его в лоб. Конор и Серроне перекинулись парой фраз. Напомним, что мы проводили онлайн боя Макгрегор – Серроне.

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Эмоции захлестнули легенду смешанных единоборств, и он опустился на колени. Для Конора Макгрегора этот поединок стал первым с 2018 года, когда он проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову. В целом ирландец выиграл 22 поединка и проиграл четыре. При этом 86 процентов своих побед 31-летний спортсмен одержал нокаутом. Также он стал первым, кому удалось вырубить своих соперников в первом раунде в трех различных весовых категориях.

Конор Макгрегор / Фото: Reuters

Когда Серроне восстановился, и бойцы собрались в октагоне для интервью, Макгрегор выразил уважение своему сопернику, а также подошел к бабушке Дональда, обнял и поцеловал ее. Напомним, что именно бабушка воспитала "Ковбоя", и она постоянный гость на его поединках.

В тренде Вот это возвращение: Макгрегор нокаутировал Серроне уже в первом раунде

Смотрите видео стремительного боя Конор Макгрегор – Дональд Серроне:

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А вот и объятия и поцелуи для жены Конора Макгрегора. Вторая половинка бойца – 32-летняя ирландка из Дублина Ди Девлин. Они начали встречаться в 2008 году, еще до начала его профессиональной карьеры как бойца UFC, и она сыграла решающую роль в становлении Конора. Паре приходилось жить в съемной квартире и испытывать финансовые проблемы, а когда Макгрегор оставил подработку сантехником, Ди пришлось зарабатывать на двоих.

Перед боем Конора и Серроне в ринге подрались Холли Холм и Ракель Пеннингтон. Красотки разочаровали публику, не показав яркий поединок, которого от них ожидали. Первые два раунда из трех спортсменки провели в борьбе у сетке, а попытки провести удары в третьем не завершились акцентированными попаданиями. Публика в Лас-Вегасе освистала такой бой.

Еще в одном поединке "разогрева" бывший украинский боец Алексей Олейник победил американца Мориса Грина. Олейник был близок к победе в первом раунде, но его соперник на тот момент еще держался. Но во втором раунде он ничего не смог поделать после приема рычаг локтя и вынужден был сдаться.

Напомним, что в 2014 году Олейник вышел в футболке с изображением Путина, объяснив это желанием "в чем-то показать свою жизненную позицию". Позже Олейник сказал, что не хочет быть гражданином Украины, потому что ему "в этой стране неуютно". Затем он получил российский паспорт и продолжил выступать под флагом этой страны.

Все подробности в спецтеме Возвращение Макгрегора

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