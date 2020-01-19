"Король вернулся": Макгрегор прокомментировал свою ошеломляющую победу над "Ковбоем"

Конор Макгрегор / Фото: Reuters

Реклама

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поделился впечатлениями от победы над Дональдом Серроне на турнире UFC 246, намекнув на то, что он может остаться в полусреднем весе. Мы вели онлайн поединка Макгрегор – Серроне с яркими моментами боя.

"Я вернулся. Король вернулся! Это отличное чувство. Я стал первым бойцом, кто выигрывал нокаутом в первом раунде в трех дивизионах. Не могу сказать, что я вышел на пик своей формы, но я близок к этому. Что дальше? Мне нравится в полусреднем весе, я себя отлично чувствую в этой категории, но это не значит, что я не смогу снова спуститься в легкую весовую категорию", – сказал Макгрегор в октагоне после завершения боя.

Конор Макгрегор провел первый поединок после поражения от Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018 года и одержал первую победу с ноября 2016 года.

Ранее мы рассказывали, как Макгрегор вырубает своих соперников – самые яркие нокауты в карьере Конора. Как легендарный боец MMA побеждает своих соперников – видео самых ярких нокаутов в исполнении Конора Макгрегора.

Смотрите видео со взвешивания бойцов:

Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Возвращение Макгрегора

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама