Королева минимального веса возвращается: в ночь на 8 марта – бой против стремительной нокаутерши

Автор самой быстрой чемпионской победы в весе "соломинки" против спортсменки из Польши, которая владела титулом 966 дней

8 марта в Лас-Вегасе в рамках шоу смешанных единоборств UFC248 китаянка Вейли Чжан проведет первую защиту пояса чемпионки Абсолютного бойцовского чемпионата в весе "соломинки" в поединке с бывшей королевой этого дивизиона – Йоанной Енджейчик.

Польская спортсменка была чемпионкой 966 дней, и за это время успела провести пять успешных защит пояса. Кроме того, Енджейчик является лидером среди всех бойцов наилегчайшей весовой категории по количеству побед в дивизионе – 10. В ноябре 2017 года Енджейчик проводила шестую защиту своего пояса, но сенсационно проиграла техническим нокаутом в первом раунде американке Роуз Намаюнас. Всего в активе 32-летней Енджейчик 19 поединков в смешанных единоборствах: 16 побед и 3 поражения.

Йоанна Енджейчик – Вейли Чжан / Фото: Getty Images Реклама

В свою очередь, 30-летняя Вейли Чжан по прозвищу "Магнум" одержала самую быструю победу в титульных поединках в истории наилегчайшей весовой категории: победила Джессику Андраде техническим нокаутом в первом раунде, когда на секундомере было 0:42. В активе Чжан уже 21 бой в ММА: 20 побед и 1 поражение, которое она потерпела в своем дебютном поединке в 2013 году.

Енджейчик – Чжан: прогноз на бой. Аналитики букмекерских контор считают чемпионку фаворитом поединка. Коэффициент на победу китаянки составляет 1.50, тогда как котировки на победу Енджейчик – 2.90. Таким образом, вероятность успешной защиты титула Чжан составляет 66 процентов. При этом букмекеры склоняются к тому, что бой продлится все отведенные для него 5 раундов.

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