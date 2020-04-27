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Коронавирус бьет по "Императору": бой легендарного Федора Емельяненко перенесли

27 апреля, 20:10

Александр Трикиша

Знаменитый российский боец должен был возглавить дебютный турнир Bellator в России

Президент организации по смешанным единоборствам Bellator Скотт Кокер сказал, что поединок знаменитого бойца Федора Емельяненко в России, который планировалось провести осенью 2020 года, перенесли на 2021 год в связи с пандемией коронавируса. Ранее мы писали, что турнир Bellator 244 перенесен в связи с пандемией коронавируса. Бойцовский вечер должен был пройти 6 июня в Чикаго.

"Ситуация с коронавирусом поменяла все наши планы. Бой Федора Емельяненко будет перенесен. Мы хотели организовать его осенью, но теперь наш график сдвинут на четыре-пять месяцев.

План был в том, чтобы дебютировать в России с шоу, которое возглавит Федор. Но теперь я хочу обратиться к фанатам и попросить их запастись терпением. Мы постараемся все организовать до мая следующего года", – приводит слова Кокера MMA Junkie.

Последний поединок 43-летний Емельяненко провел в декабре 2019 года. Тогда он нокаутировал Куинтона Джексона. "Последний Император" в рамках своего "прощального турне" провел последний поединок в Японии.

Смотрите, как украинские спортсмены тренируются во время карантина:

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MMA смешанные единоборства Федор Емельяненко Bellator

Источник: Championat.ru

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