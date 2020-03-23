Коронавирус добрался до ММА: у бывшего бойца обнаружили вирус

Бывший боец ММА Кристиан Бинда сообщил, что попал в больницу с пневмонией и сдал положительный тест на коронавирус. 42-летний итальянский боец несколько дней сильно болел, после чего оказался в реанимации.

"Привет, ребята. Я хотел бы рассказать вам это сейчас, когда чувствую себя лучше. После 9 дней сильной лихорадки и кашля я больше не мог нормально дышать, и мне пришлось сдаться. Я был госпитализирован. У меня пневмония и положительный результат на коронавирус. Сейчас я пытаюсь вернуться сильнее. Многие из вас беспокоятся и пишут мне, но, пожалуйста, не надо. Я чувствую себя уставшим. Но самое главное: коронавирус не шутка! Оставайтесь дома. Всю ночь я был в реанимации Комо, и это хуже, чем круги ада Данте. Оставайтесь дома, и мы переживем это вместе. Наконец, я хочу поблагодарить итальянскую систему здравоохранения, нашу гордость. Теперь мне нужно отдохнуть. Берегите себя!" — написал Бинда на своей приватной страничке в Facebook.

В профессионалах Бинда одержал 11 побед и 10 поражений. В 2016 году он завершил карьеру и начал заниматься тренерской деятельностью. Это первый известный случай, когда боец ММА заболел коронавирусом.

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