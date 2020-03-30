"Коронавирус изобрели в США": обвинение из уст звезды российского спорта

Из уст звезд российского спорта прозвучало еще одно противоречивое высказывание по ситуации с коронавирусом. Ранее Анфиса Резцова заявила, что не соблюдает карантин. "Езжу по гостям, что нам будет?" – заявила олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам. А теперь ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров обвинил США, что они стоят за пандемией коронавируса.

"Я не вирусолог, но у нас нет такой ситуации, как было в Китае или как сейчас в США, там много туристов из Китая было, много итальянцев. Там большой авиапоток, у нас же только Москва и Питер по авиасообщениям сравнятся с американскими городами. Другое дело, что у меня подозрение, что все с Америки и пошло. Имею в виду, что лаборатория могла быть какая угодно, но изобрели в США. Когда-нибудь это все вскроется, мне кажется, это был какой-то бизнес-проект или политический ход", – заявил известный в прошлом представитель смешанных единоборств Олег Тактаров

Олег Тактаров / Фото: Getty Images

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Как мы писали ранее, из-за ситуации с коронавирусом, похоже, накрылся медным тазом бой звезд UFC Нурмагомедов – Фергюсон. Российский спортсмен заявил, что до закрытия границ РФ не вылетел из страны и теперь его американскому визави ищут нового соперника на поединок 18 апреля.

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