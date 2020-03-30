Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 28,18
30,9
  1. Новости спорта
  2. Новости MMA

"Коронавирус изобрели в США": обвинение из уст звезды российского спорта

30 марта, 14:13

Богдан Юрков

Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров считает, что за пандемией стоят американцы

Из уст звезд российского спорта прозвучало еще одно противоречивое высказывание по ситуации с коронавирусом. Ранее Анфиса Резцова заявила, что не соблюдает карантин. "Езжу по гостям, что нам будет?" – заявила олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам. А теперь ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров обвинил США, что они стоят за пандемией коронавируса.

"Я не вирусолог, но у нас нет такой ситуации, как было в Китае или как сейчас в США, там много туристов из Китая было, много итальянцев. Там большой авиапоток, у нас же только Москва и Питер по авиасообщениям сравнятся с американскими городами. Другое дело, что у меня подозрение, что все с Америки и пошло. Имею в виду, что лаборатория могла быть какая угодно, но изобрели в США. Когда-нибудь это все вскроется, мне кажется, это был какой-то бизнес-проект или политический ход", – заявил известный в прошлом представитель смешанных единоборств Олег Тактаров

Олег Тактаров

Олег Тактаров / Фото: Getty Images

Читайте также: "В США и Европе тоже смеялись. Теперь моргов не хватает": Валуеву по коронавирусу ответил боец ММА

В тренде
Официально: бой Ломаченко – Лопес перенесен из-за коронавируса

Как мы писали ранее, из-за ситуации с коронавирусом, похоже, накрылся медным тазом бой звезд UFC Нурмагомедов – Фергюсон. Российский спортсмен заявил, что до закрытия границ РФ не вылетел из страны и теперь его американскому визави ищут нового соперника на поединок 18 апреля.

Смотрите, кто из звезд заболел коронавирусом

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

MMA смешанные единоборства коронавирус Олег Тактаров

Источник: sport24.ru

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
"В США и Европе тоже смеялись. Теперь моргов не хватает": Валуеву по коронавирусу ответил боец ММАMMA
Боец UFC, который поддерживает
Боец UFC, который поддерживает "ЛНР" и "ДНР", засобирался в Киев: "У меня загранпаспорт закончился"MMA
"Получай, коронавирус!": Макгрегор разобрался с вирусом, который "убил" его тетюMMA
Красивая и опасная украинка из ММА будет готовиться рядом с Конором Макгрегором в Ирландии
Красивая и опасная украинка из ММА будет готовиться рядом с Конором Макгрегором в ИрландииMMA
Расстреляли прямо на улице: на бойца смешанных единоборств напали в Бразилии
Расстреляли прямо на улице: на бойца смешанных единоборств напали в БразилииMMA

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...