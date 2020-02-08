"Кости" – под угрозой: прогноз спарринг-партнера Джона Джонса на бой с Домиником Рейесом

Роман Долидзе ставит на Джонса, но не исключает его поражения вследствие нокаутирующего удара

Джон Джонс / Фото: Getty Images

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Известный боец смешанных единоборств Роман Долидзе дал свой прогноз на главный бой вечера UFC 247 в американском Хьюстоне между чемпионом в полутяжелом весе Джоном Джонсом, спарринг-партнером которого является Роман, и небитым американцем Домиником Рейесом. Ранее мы сообщали, где смотреть бой Джон Джонс – Доминик Рейес. Поединок состоится рано утром по киевскому времени 9 февраля.

Джонс vs Рейес / Фото: Getty Images

"Джонс – опытный боец, – говорит Роман Долидзе. – Обладающий высоким бойцовским интеллектом, очень сбалансированный и техничный, но это смешанные единоборства, фактор неожиданного удара всегда остается. Рейес молод, обладает нокаутирующим ударом. Бой все покажет. Но я считаю, что победит с большей вероятностью Джон Джонс"

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Отметим, что 32-летний Джон Джонс по прозвищу "Кости" – самый молодой чемпион UFC за всю историю этой организации. За четыре года Джонс провел восемь успешных защит титула и сейчас никому не намерен его отдавать.

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