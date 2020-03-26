Красивая и опасная украинка из ММА будет готовиться рядом с Конором Макгрегором в Ирландии

Украинский боец смешанных единоборств из промоушена Bellator Елена Овчинникова рассказала о своем будущем. 32-летняя чемпионка мира по кикбоксингу и тайскому боксу получила заманчивое предложение из Великобритании. Ранее мы сообщали, что украинка попала в рейтинг самых горячих девушки в MMA.

"Мне пришло предложение из Ирландии. Сначала я думала, что это будет США, вариант с Ирландией намного лучше, мне интереснее. Всем известно, что Конор Макгрегор тренируется в Ирландии, у него отличный тренер. Мне предложили тренироваться там и я надеюсь, что это будет именно тот зал и тот тренер. Надеюсь, у меня все сложится лучшим образом и я еще покажу свои лучшие результаты в боях", – сказала Овчинникова в материале PlayPro Media.

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Ранее мы сообщали, что Макгрегор активно борется с коронавирусом в Ирландии.Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях объявил о том, что выделит один миллион евро на помощь больницам, выложив скрины переписки с министром финансов Ирландии Паскалем Донохью.

Смотрите, как проходило взвешивание Конора Макгрегора и Дональда Серроне перед очной встречей:

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Видео: Reuters

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