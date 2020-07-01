Українська
$ 26,67
29,87
  1. Новости спорта
  2. Новости MMA

Кровь прольется в песках: как выглядит Бойцовский остров UFC в Арабских Эмиратах

1 июля, 09:26

Елена Павлова Елена Павлова

Смотрите видео с инфраструктурой территории и ареной

Президент UFC Дана Уайт показал презентационные видео с Бойцовского острова в Абу-Даби, где состоится несколько турниров промоушена. Первый вечер на острове, специально построенном для боев по микс-файту, запланирован в ОАЭ 11 июля, и уже был представлен официальный кард турнира UFC 251. В главном бою турнира сойдутся чемпион полусреднего дивизиона Камару Усман и Гилберт Бернс.

Реклама

Читайте также: Тайная красотка в MMA: яркие фото брюнетки, ставшей открытием турнира UFC

Уайт опубликовал видео, на котором показана инфраструктура острова, в частности где и как будет проходить тестирование на коронавирус, расположение арены и ее наполнение, как выглядит октагон на пляже. На острове уже заканчиваются последние подготовительные работы.

INSTAGRAM

Ранее мы сообщали, что лучших бойцов мира на специальном острове подвергнут сумасшедшей проверке на коронавирус. Как сообщает ESPN, количество тестов на коронавирус для каждого спортсмена увеличат до пяти. Все бойцы, их команды и сотрудники UFC пройдут первый тест на COVID-19 за 48 часов до отлета в Абу-Даби. По прибытии им предстоит вторая проверка. После этого участников расселят по отелям, где они будут оставаться на карантине.

INSTAGRAM

Далее запланирован третий тест. Бойцы вернутся на карантин, пока не будут готовы результаты. Затем спортсменов переправят на остров Яс, где им сделают четвертый предсоревновательный тест. Наконец, заключительный тест всем участникам предстоит пройти уже после боев, и лишь в случае отрицательного результата им будет разрешено отправиться домой.

Реклама

Ранее мы также сообщали, что Хабиб Нурмагомедов зарабатывает больше всех в России, но бойцы UFC недовольны гонорарами.

Смотрите, как боец UFC ММА Коди Стаманн сдает тест на COVID-19

Боец UFC ММА Коди Стаманн сдает тест на COVID-19

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ОАЭ остров бойцы UFC смешанные единоборства Дана Уайт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Нет времени грустить: наказанная за допинг звезда UFC надела купальник не по размеру
Нет времени грустить: наказанная за допинг звезда UFC надела купальник не по размеруMMA
Нокаут на первой минуте, красотка в секундантах и другие яркие моменты вечера UFC в Лас-Вегасе
Нокаут на первой минуте, красотка в секундантах и другие яркие моменты вечера UFC в Лас-ВегасеMMA
Звезда UFC оправдывает голые снимки: в Instagram я зарабатываю больше, чем за бои
Звезда UFC оправдывает голые снимки: в Instagram я зарабатываю больше, чем за боиMMA
Бой Ломаченко – Лопес попал под огонь: президент UFC назвал промоутера украинца ослом
Бой Ломаченко – Лопес попал под огонь: президент UFC назвал промоутера украинца осломБокс
Боец девять раз просил остановить бой, но тренер отказался: поединок UFC чуть не обернулся трагедией
Боец девять раз просил остановить бой, но тренер отказался: поединок UFC чуть не обернулся трагедиейMMA
"Дикая и самая горячая": восходящая звезда ММА сражает наповал своим хищным образом и глазом тиграMMA

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять