Кровь прольется в песках: как выглядит Бойцовский остров UFC в Арабских Эмиратах

Президент UFC Дана Уайт показал презентационные видео с Бойцовского острова в Абу-Даби, где состоится несколько турниров промоушена. Первый вечер на острове, специально построенном для боев по микс-файту, запланирован в ОАЭ 11 июля, и уже был представлен официальный кард турнира UFC 251. В главном бою турнира сойдутся чемпион полусреднего дивизиона Камару Усман и Гилберт Бернс.

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Уайт опубликовал видео, на котором показана инфраструктура острова, в частности где и как будет проходить тестирование на коронавирус, расположение арены и ее наполнение, как выглядит октагон на пляже. На острове уже заканчиваются последние подготовительные работы.

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Ранее мы сообщали, что лучших бойцов мира на специальном острове подвергнут сумасшедшей проверке на коронавирус. Как сообщает ESPN, количество тестов на коронавирус для каждого спортсмена увеличат до пяти. Все бойцы, их команды и сотрудники UFC пройдут первый тест на COVID-19 за 48 часов до отлета в Абу-Даби. По прибытии им предстоит вторая проверка. После этого участников расселят по отелям, где они будут оставаться на карантине.

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Далее запланирован третий тест. Бойцы вернутся на карантин, пока не будут готовы результаты. Затем спортсменов переправят на остров Яс, где им сделают четвертый предсоревновательный тест. Наконец, заключительный тест всем участникам предстоит пройти уже после боев, и лишь в случае отрицательного результата им будет разрешено отправиться домой.

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Ранее мы также сообщали, что Хабиб Нурмагомедов зарабатывает больше всех в России, но бойцы UFC недовольны гонорарами.

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Боец UFC ММА Коди Стаманн сдает тест на COVID-19

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