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Круче, чем Макгрегор: массовая драка на турнире по джиу-джитсу в России

19 января, 12:10

Досталось даже тем, кто пытался разнять конфликт

Пока в Лас-Вегасе Конор Макгрегор уничтожал Дональда Серроне в поединке UFC 246, в российском Красногорске кипели страсти на турнире по бразильскому джиу-джитсу для детей и взрослых Moscow Winter BJJ Cup. Турнир ознаменовался массовой дракой между участниками и гостями соревнований.

Участники побоища избивали не только друг друга, но и тех, кто пытался разнять хулиганов. Сообщается, что по итогам инцидента ГУ МВД России по Московской области, по факту побоища проводит проверку.

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Напомним, что несколько дней назад произошло безумное побоище украинцев и грузин на борцовском ковре в Турции. Поединок украинца Закариева и его грузинского соперника превратился в "месиво".

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Конор Макгрегор и Дональд Серроне
Драка. Вольная борьба. Видео wrestlinghistory

Также в андеркарте боя Макгрегор – Серроне бывший украинец Алексей Олейник, надевавший футболку с Путиным, победил американца Мориса Грина. Во втором раунде Олейник провел прием рычаг локтя и заставил соперника сдаться.

Кроме этого очередную победу одержала Холли Холм, победившая Ракель Пеннингтон. Девушки разочаровали публику, не показав яркий поединок, которого от них ожидали, и нарвались на свист болельщиков.

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драка смешанные единоборства джиу-джитсу

Источник: Сегодня|Спорт

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