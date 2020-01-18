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Кто подерется на разогреве у Конора Макгрегора: список всех боев UFC 246

18 января, 14:48

Полный список основного и предварительного карда вечера боев MMA в Лас-Вегасе

Постер боя Макгрегор - Серроне

Постер боя Макгрегор - Серроне / Фото: Instagram

В Лас-Вегасе (США) в ночь с 18 на 19 января пройдет первое большое шоу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в 2020 году. В главном событии состоится бой Конора Макгрегора и Дональда Серроне, но и на разогреве выступят известные бойцы смешанного стиля. Отметим, что онлайн трансляция боя Макгрегор – Серроне доступна на нашем сайте.

Все поединки, кроме главного Макгрегор – Серроне, пройдут из трех раундов по пять минут. А Конор и "Ковбой" могут драться пять раундов по пять минут, но эксперты не верят в то, что бой затянется. Так, непобежденный боец ММА Роман Долидзе рассказал нам, что шансы будут меняться в зависимости от продолжительности боя: "Если поединок будет скоротечным – выиграет Конор, если же бой затянется, то шансы "Ковбоя" сильно вырастут", – сказал чемпион WWFC.

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Список всех боев UFC 246

Основной кард UFC 246:

Полусредний вес: Конор Макгрегор – Дональд Серроне
Женщины, легчайший вес: Холли Холм – Ракель Пеннингтон
Легкий вес: Энтони Петтис – Диего Феррейра

В тренде
Конор Макгрегор – Дональд Серроне: онлайн-трансляция боя в UFC

Предварительный кард UFC 246:

Женщины, наилегчайший вес: Мэйси Барбер – Роксанн Модаффери
Полулегкий вес: Андре Фили – Содик Юсуф
Легкий вес: Насрат Хакпараст – Дрю Добер
Тяжелый вес: Алексей Олейник – Морис Грин
Женщины, наилегчайший вес: Сабина Мазо – Джей Джей Олдрич
Наилегчайший вес: Аскар Аскаров – Тим Эллиотт
Легчайший вес: Оудэ Осборн – Брайан Келлехер
Полутяжелый вес: Алекса Камур – Джастин Ледет

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Напомним, что бой Конор Макгрегор – Дональд Серроне пройдет в полусредней весовой категории – до 77 кг. На взвешивании бойцы показали абсолютно равный вес и впритирку вложились в рамки дивизиона:

Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Возвращение Макгрегора

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MMA UFC Конор Макгрегор Дональд Серроне

Источник: Сегодня|Спорт

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