Кто такая "Киборг": девушка, которая снимается в фильмах и вырубает своих соперниц в клетке

Что известно о Кристиане Жустину, которая сегодня дебютирует в Bellator с чемпионского боя

Кристиана Жустину / Фото: Instagram

В ночь на воскресенье в США состоится возвращение знаменитой девушки-бойца смешанных единоборств Кристианы Жустину по прозвищу "Киборг". Спустя полгода после своего последнего боя в UFC бразильянка решила продолжить карьеру в конкурирующей организации Bellator. Бой против чемпионки Джулии Бадд состоится в рамках шоу Bellator 238 в Инглвуде, США.

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В первом же поединке в новом промоушене Крис Сайборг, как часто называют Жустину, может получить чемпионский пояс, ведь ее соперница – действующая чемпионка Bellator в полулегком весе. Если "Киборг" победит, то станет чемпионкой в четвертой по счету организации – ранее она были сильнейшей в UFC, Strikeforce и Invicta Fighting Championships. Уникальное достижение, хотя свой путь в MMA она начала с поражения в 2005 году.

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34-летняя Кристиана Жустину провела в смешанных единоборствах 24 поединка: 21 победа, 2 поражения, 1 бой признан не состоявшимся. Обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу и черного пояса по тайскому боксу. 81 процент своих боев в MMA завершала нокаутом!

Жустину – одна из самых популярных бойцов в истории смешанных единоборств. В ее Instagram более миллиона подписчиков!

Крис Сайборг / Фото: Instagram В тренде Жуткие авиакатастрофы в спорте: от людоедства в Уругвае до случая над небом Украины

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Почему "Киборг". Ранее Кристиана была замужем за известным бразильским бойцом Эванжелистой Сантусом, который свой последний поединок провел четыре года назад. Жустину носила его фамилию Сантус, и даже унаследовала его боевое прозвище "Киборг". Пара рассталась в декабре 2011 года.

В 2016 году на экраны вышел фильм "Бойцовская долина" (Fight Valley), в котором сыграли знаменитые девушки-бойцы MMA. Кроме Кристианы Жустину, в фильме снялись Холли Холм и Миша Тейт.

Смотрите, как тренируется Кристиана Жустину:

Тренировка Кристианы Жустину Видео: Instagram

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