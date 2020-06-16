Кулачные бои на самодельном плоту: в России арестовали участников незаконного турнира

Если официальные турниры по смешанным единоборствам и любым другим видам боевых искусств проводить нельзя, то некоторые начинают искать пути в обход закона. Так, в Санкт-Петербурге полиция вмешалась в проведение кулачных боев, которые проходили на самодельном плоту. Одним из организаторов теневого турнира выступил блогер и боец MMA Артем Тарасов. Ранее российский "Мясник" едва не сломал шею бразильцу в Екатеринбурге.

Соревнования проходили 14 июня на территории Галерной гавани в Шкиперской протоке. Мероприятие посетило около 50 человек, восемь из них были задержаны полицией – сообщает Regnum.

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"Ну что, провели второй сезон кулачных боев. Жаль, не успели провести два главных боя. Спасибо полиции", – написал позже Тарасов.

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В отношении задержанных составлены административные протоколы по статье "об административных правонарушениях". Кроме того, в отношении организатора незаконного мероприятия составлен протокол об административном правонарушении по статье "организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка".

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