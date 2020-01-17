Легенда MMA возвращается! Все о бое Конора Макгрегора против американского "Ковбоя"

Конор Макгрегор и Дональд Серроне / Фото: Getty Images

Легендарный боец MMA Конор Макгрегор возвращается! В ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе на арене T-Mobile ирландец сойдется в битве с американцем Дональдом Серроне. Этот поединок станет украшением вечера UFC246, в котором пройдут еще 11 других боев, включая четыре женских.

Возвращение Макгрегора

31-летний Конор Макгрегор, которого называют самым известным бойцом смешанного стиля в истории, объявил о завершении карьеры в MMA в марте прошлого года, спустя пять месяцев после поражения от Хабиба Нурмагомедова. Таким образом, ирландец по прозвищу "Печально известный" не выходит в октагон с октября 2018 года – уже 15 месяцев.

На данный момент за 12-летнюю карьеру в профессиональном ММА Макгрегор выиграл 21 поединок и проиграл 4. Интересно, что 86 процентов своих побед он одержал нокаутом – Макгрегор не очень любит перевод боя в партер, а по очкам завершились только два поединка с его участием.

Лучшие нокауты в исполнении Конора Макгрегора:

Кто такой Дональд Серроне

36-летний американский боец по прозвищу "Ковбой" опытнее Макгрегора – в профессиональном MMA он провел 50 поединков! Одержал 36 побед, потерпел 13 поражений, а еще один бой был признан не состоявшимся. Серроне, в отличие от Макгрегора, любит удушающие и болевые приемы, и готов вести бой в партере. 47% своих побед Дональд одержал таким образом, еще 28% – нокаутом, и лишь в четверти случаев победителя определяли судьи.

Интересно, что еще до дебюта в смешанных единоборствах Серроне провел один бой в профессиональном боксе. В 2003 году он проиграл техническим нокаутом во втором раунде. В этом его сходство с Макгрегором, который также проиграл своей единственный боксерский поединок.

Дональд Серроне по прозвищу "Ковбой" / Фото: Getty Images Реклама

Когда начало боя и где смотреть трансляцию

Вечер боев пройдет в Лас-Вегасе, и начнется в ночь с субботы на воскресенье по киевскому времени. Главные бои вечера начнутся в 05:00, в это время и стартует прямая трансляция на канале Setanta Sports Ukraine. Также смотреть бой Макгрегор – Серроне можно будет на таких спутниковых каналах:

Max Sport 2 (Болгария)

Polsat Sport (Польша)

RMC Sport 4 (Франция)

Sport 1 (Венгрия)

Sport TV1 (Португалия)

Список всех боев UFC246

ОСНОВНОЙ КАРД:

Полусредний вес: Конор Макгрегор – Дональд Серроне

Женщины, легчайший вес: Холли Холм – Ракель Пеннингтон

Женщины, первый наилегчайший вес: Клаудия Гаделья – Алекса Грассо

Легкий вес: Энтони Петтис – Диего Феррейра

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КАРД:

Женщины, наилегчайший вес: Мэйси Барбер – Роксанн Модаффери

Полулегкий вес: Андре Фили – Содик Юсуф

Легкий вес: Насрат Хакпараст – Дрю Добер

Тяжелый вес: Алексей Олейник – Морис Грин

Женщины, наилегчайший вес: Сабина Мазо – Джей Джей Олдрич

Наилегчайший вес: Аскар Аскаров – Тим Эллиотт

Легчайший вес: Оудэ Осборн – Брайан Келлехер

Полутяжелый вес: Алекса Камур – Джастин Ледет

Лучшие нокауты от участников шоу UFC246:

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Макгрегор – Серроне котировки на бой

Аналитики букмекерских контор прогнозируют победу Конора Макгрегора с вероятностью в 77 процентов. Коэффициент на успех ирландского бойца составляет 1.30, а ставку на победу Серроне можно сделать с котировкой 4.25.

Также эксперты прогнозируют, что бой, запланированый из пяти раундов по пять минут, не будет продолжительным. С вероятностью в 63 процента все завершится в 1-2 раунде. А вероятность того, что бой продлится все отведенное для него время, составляет всего 17 процентов.

Конор Макгрегор / Фото: Instagram

Конор Макгрегор: что дальше?

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт уже сообщил, что намерен организовать реванш Макгрегор – Нурмагомедов. "До скрипа зубов он умолял о матче-реванше с Хабибом Нурмагомедовым. И, думаю, больше не стоит оставлять это в секрете – если он победит Серроне, то его ждет долгожданный бой, который поставит рекорд по продажам прав на трансляции в истории UFC. Это будет лучший бой в истории".

Конору Макгрегору 31 год, и он вполне может оставаться в этом спорте еще лет пять. Но в это верится с трудом, учитывая низкую плотность боев в последние годы и тот факт, что ирландец теперь достаточно зарабатывает на своем бренде виски и на рекламных контрактах. Наиболее вероятным сценарием выглядит реванш с Хабибом Нурмагомедовым, а затем – в зависимости от его результата. Поражение почти наверняка заставит Конора завершить карьеру, а в случае успеха он мог бы еще какое-то время подраться в UFC.

Онлайн боя Конор Макгрегор – Дональд Серроне будет доступен на нашем сайте ранним утром в воскресенье. Не пропустите!

Все подробности в спецтеме Возвращение Макгрегора

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