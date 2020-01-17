Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,09
26,9

Легенда MMA возвращается! Все о бое Конора Макгрегора против американского "Ковбоя"

17 января, 13:44

Конор Макгрегор проведет первый бой после 15 месяцев простоя: анонс, прогноз, время начала, список трансляций

Конор Макгрегор и Дональд Серроне

Конор Макгрегор и Дональд Серроне / Фото: Getty Images

Легендарный боец MMA Конор Макгрегор возвращается! В ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе на арене T-Mobile ирландец сойдется в битве с американцем Дональдом Серроне. Этот поединок станет украшением вечера UFC246, в котором пройдут еще 11 других боев, включая четыре женских.

Возвращение Макгрегора

31-летний Конор Макгрегор, которого называют самым известным бойцом смешанного стиля в истории, объявил о завершении карьеры в MMA в марте прошлого года, спустя пять месяцев после поражения от Хабиба Нурмагомедова. Таким образом, ирландец по прозвищу "Печально известный" не выходит в октагон с октября 2018 года – уже 15 месяцев.

На данный момент за 12-летнюю карьеру в профессиональном ММА Макгрегор выиграл 21 поединок и проиграл 4. Интересно, что 86 процентов своих побед он одержал нокаутом – Макгрегор не очень любит перевод боя в партер, а по очкам завершились только два поединка с его участием.

Лучшие нокауты в исполнении Конора Макгрегора:

Кто такой Дональд Серроне

36-летний американский боец по прозвищу "Ковбой" опытнее Макгрегора – в профессиональном MMA он провел 50 поединков! Одержал 36 побед, потерпел 13 поражений, а еще один бой был признан не состоявшимся. Серроне, в отличие от Макгрегора, любит удушающие и болевые приемы, и готов вести бой в партере. 47% своих побед Дональд одержал таким образом, еще 28% – нокаутом, и лишь в четверти случаев победителя определяли судьи.

Интересно, что еще до дебюта в смешанных единоборствах Серроне провел один бой в профессиональном боксе. В 2003 году он проиграл техническим нокаутом во втором раунде. В этом его сходство с Макгрегором, который также проиграл своей единственный боксерский поединок.

Дональд Серроне по прозвищу "Ковбой"

Дональд Серроне по прозвищу "Ковбой" / Фото: Getty Images

Реклама

Когда начало боя и где смотреть трансляцию

Вечер боев пройдет в Лас-Вегасе, и начнется в ночь с субботы на воскресенье по киевскому времени. Главные бои вечера начнутся в 05:00, в это время и стартует прямая трансляция на канале Setanta Sports Ukraine. Также смотреть бой Макгрегор – Серроне можно будет на таких спутниковых каналах:

  • Max Sport 2 (Болгария)
  • Polsat Sport (Польша)
  • RMC Sport 4 (Франция)
  • Sport 1 (Венгрия)
  • Sport TV1 (Португалия)

Список всех боев UFC246

ОСНОВНОЙ КАРД:

Полусредний вес: Конор Макгрегор – Дональд Серроне
Женщины, легчайший вес: Холли Холм – Ракель Пеннингтон
Женщины, первый наилегчайший вес: Клаудия Гаделья – Алекса Грассо
Легкий вес: Энтони Петтис – Диего Феррейра

В тренде
"Реал" – "Атлетико": онлайн-трансляция мадридского дерби в Суперкубке Испании

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КАРД:

Женщины, наилегчайший вес: Мэйси Барбер – Роксанн Модаффери
Полулегкий вес: Андре Фили – Содик Юсуф
Легкий вес: Насрат Хакпараст – Дрю Добер
Тяжелый вес: Алексей Олейник – Морис Грин
Женщины, наилегчайший вес: Сабина Мазо – Джей Джей Олдрич
Наилегчайший вес: Аскар Аскаров – Тим Эллиотт
Легчайший вес: Оудэ Осборн – Брайан Келлехер
Полутяжелый вес: Алекса Камур – Джастин Ледет

Лучшие нокауты от участников шоу UFC246:

Реклама

Макгрегор – Серроне котировки на бой

Аналитики букмекерских контор прогнозируют победу Конора Макгрегора с вероятностью в 77 процентов. Коэффициент на успех ирландского бойца составляет 1.30, а ставку на победу Серроне можно сделать с котировкой 4.25.

Также эксперты прогнозируют, что бой, запланированый из пяти раундов по пять минут, не будет продолжительным. С вероятностью в 63 процента все завершится в 1-2 раунде. А вероятность того, что бой продлится все отведенное для него время, составляет всего 17 процентов.

Конор Макгрегор

Конор Макгрегор / Фото: Instagram

Конор Макгрегор: что дальше?

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт уже сообщил, что намерен организовать реванш Макгрегор – Нурмагомедов. "До скрипа зубов он умолял о матче-реванше с Хабибом Нурмагомедовым. И, думаю, больше не стоит оставлять это в секрете – если он победит Серроне, то его ждет долгожданный бой, который поставит рекорд по продажам прав на трансляции в истории UFC. Это будет лучший бой в истории".

Конору Макгрегору 31 год, и он вполне может оставаться в этом спорте еще лет пять. Но в это верится с трудом, учитывая низкую плотность боев в последние годы и тот факт, что ирландец теперь достаточно зарабатывает на своем бренде виски и на рекламных контрактах. Наиболее вероятным сценарием выглядит реванш с Хабибом Нурмагомедовым, а затем – в зависимости от его результата. Поражение почти наверняка заставит Конора завершить карьеру, а в случае успеха он мог бы еще какое-то время подраться в UFC.

Онлайн боя Конор Макгрегор – Дональд Серроне будет доступен на нашем сайте ранним утром в воскресенье. Не пропустите!

Все подробности в спецтеме Возвращение Макгрегора

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

прогноз анонс MMA UFC боец Конор Макгрегор Дональд Серроне

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Боец после нокаута продолжил драться с судьей: видео смешного завершения боя
Боец после нокаута продолжил драться с судьей: видео смешного завершения бояMMA
Нокаут года! Американец поднялся с партера и ударом с колена в челюсть
Нокаут года! Американец поднялся с партера и ударом с колена в челюсть "вырубил" землякаMMA
"Буду бить лысую голову": насильник Емельяненко заявил о грядущем боеБокс
"Самая опасная женщина на планете" избила в ринге индийскую красотку: видео бояMMA
Второй рекордсмен по количеству боев в MMA проиграл в Москве за 28 секунд
Второй рекордсмен по количеству боев в MMA проиграл в Москве за 28 секундMMA
Макгрегор останется без тренера в бою с Серроне: его коуч должен заплатить штраф за драку с Хабибом
Макгрегор останется без тренера в бою с Серроне: его коуч должен заплатить штраф за драку с ХабибомMMA

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...