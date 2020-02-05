Летчик в кукурузе лучше "смешного" Хабиба: чемпиону UFC из России не рады в собственной стране

Хабиб Нурмагомедов / Фото: Twitter

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Российский политический журналист Олег Кашин считает, что действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов не должен представлять Российскую Федерацию на мировой арене. Ранее мы сообщали, что Нурмагомедов отказался от сумасшедших денег и назвал Макгрегора придурком.

"У нас есть набор современных героев: посадивший самолет в кукурузу летчик, великие олимпийцы и спортсмены, Хабиб Нурмагомедов… Конечно, Хабиб тут лишний. Хабибу место в его, извините, родовом селе, а не на мировой арене представлять Российскую Федерацию. Слово Хабиб не страшное. Слово Хабиб смешное. Он скорее такая комическая фигура, которая дискредитирует Россию на мировой арене. Я не хочу, чтобы моя страна ассоциировалась с этими хулиганскими драками", – сказал Кашин в эфире радио "Комсомольская правда".

Нурмагомедов и 11-летний Али / Фото: Instagram

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Журналист и вовсе предлагает запретить смешанные единоборства:

"Хочу, чтобы Россия по-прежнему была страной великой культуры, великой науки, великого настоящего спорта, а не полуживотного соревнования и драк без правил, когда кровь и мозги на полу валяются. Это не круто. Я хочу это запретить. Владение такими единоборствами должно быть приравнено к оружию и соответствующим образом контролироваться. Давайте требовать запрета смешанных единоборств. Ну сколько можно?!"

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