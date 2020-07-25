Українська
$ 27,88
32,24
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. Новости MMA

Лицо бойца Емельяненко превратили в кровавое месиво: шокирующие фото 18+

25 июля, 17:30

Алексей Андрейцев Алексей Андрейцев

Фото поединка турнира АСА 107 Александр Емельяненко – Магомед Исмаилов

Скандально известный российский боец Александр Емельяненко в Сочи проиграл бой по правилам ММА Магомеду Исмаилову. Емельяненко, который весил на 22 кг больше своего соперника, проиграл вчистую: Исмаилов избивал своего оппонента все три раунда, и в завершающей пятиминутке судья принял решение остановить бой, чтобы сохранить бойцу здоровье.

Фото боя Емельяненко – Исмаилов

Внимание! Фотографии не рекомендуются к просмотру лицам, не достигшим 18 лет, беременным и людям со слабой психикой.

В дебюте поединка Исмаилов провел двойку и быстро перевел Емельяненко в партер, а затем атаковал сверху ударами в голову. В конце раунда Магомед сильно потряс Александра и был близок к досрочному завершению поединка в первом же раунде, но Емельяненко спас гонг, сообщает boxing-mma.com.

Во втором раунде преимущество Исмаилова продолжало увеличиваться. Емельяненко был хуже в стойке, а в партере он и вовсе ничего не мог противопоставить атакам Исмаилова.

В третьем раунде Исмаилов снова перевел бой в партер и продолжил избивать Емельяненко. У Александра открылось несколько сильных рассечений, и он перестал делать какие-либо попытки переломить исход боя. В итоге рефери принял решение остановить одностороннее избиение. Магомед Исмаилов одержал победу техническим нокаутом.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
MMA смешанные единоборства фоторепортаж Александр Емельяненко

Источники: Getty Images , Сегодня|Спорт

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Россиянину, избившему бразильца в Абу-Даби, подарили за это элитный внедорожник: фото
Россиянину, избившему бразильца в Абу-Даби, подарили за это элитный внедорожник: фотоMMA
Зарезали во время празднования дня рождения: страшная смерть спортсмена в Лондоне
Зарезали во время празднования дня рождения: страшная смерть спортсмена в ЛондонеMMA
Трудный путь единственной украинки в UFC:
Трудный путь единственной украинки в UFC: "В четыре утра доила по девять коров, разгружала машины с зерном"MMA
Украинский грузин вырубил россиянина ударом коленом, Фигейредо
Украинский грузин вырубил россиянина ударом коленом, Фигейредо "удушил" Бенавидеса: результаты UFC 172MMA
Насильника Емельяненко избили в ринге: после сокрушительного поражения он попал в больницу
Насильника Емельяненко избили в ринге: после сокрушительного поражения он попал в больницуMMA
"У меня родилась дочь, и я не высыпался": украинец Спивак победил на UFC 172 в Абу-ДабиMMA

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять