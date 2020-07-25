Лицо бойца Емельяненко превратили в кровавое месиво: шокирующие фото 18+

Скандально известный российский боец Александр Емельяненко в Сочи проиграл бой по правилам ММА Магомеду Исмаилову. Емельяненко, который весил на 22 кг больше своего соперника, проиграл вчистую: Исмаилов избивал своего оппонента все три раунда, и в завершающей пятиминутке судья принял решение остановить бой, чтобы сохранить бойцу здоровье.

Фото боя Емельяненко – Исмаилов

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В дебюте поединка Исмаилов провел двойку и быстро перевел Емельяненко в партер, а затем атаковал сверху ударами в голову. В конце раунда Магомед сильно потряс Александра и был близок к досрочному завершению поединка в первом же раунде, но Емельяненко спас гонг, сообщает boxing-mma.com.

Во втором раунде преимущество Исмаилова продолжало увеличиваться. Емельяненко был хуже в стойке, а в партере он и вовсе ничего не мог противопоставить атакам Исмаилова.

В третьем раунде Исмаилов снова перевел бой в партер и продолжил избивать Емельяненко. У Александра открылось несколько сильных рассечений, и он перестал делать какие-либо попытки переломить исход боя. В итоге рефери принял решение остановить одностороннее избиение. Магомед Исмаилов одержал победу техническим нокаутом.

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