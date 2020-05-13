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Ломаченко не дождался: звезда смешанных единоборств попрощался со спортом постельным фото

13 мая, 10:05

Олег Люлька

Сехудо расслабился в кровати, положив с одной стороны от себя чемпионские пояса, а с другой - головы своих жертв

Чемпион UFC в легчайшем весе американец Генри Сехудо, победивший нокаутом Доминика Круза в титульном бою во Флориде на минувших выходных, подтвердил свое решение о завершении профессиональной карьеры.

"Борьба за наследие завершена. Искренне ваш, лучший боец всех времен – тройной чемпион", – написал 33-летний Сехудо у себя в Twitter, сопроводив запись пафосной фотографией в постели, где с одной стороны лежат все его чемпионские пояса, а с другой – головы побежденных им оппонентов

Напомним, сразу после победы над Домиником Крузом олимпийский чемпион по вольной борьбе-2008 Генри Сехудо заявил следующее: "У меня появилась девушка, и я хочу посвятить себя созданию семьи".

Видео последнего нокаута в исполнении Сехудо

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Таким образом Сехудо отказался от битвы полов с Валентиной Шевченко, хотя после заключительной победы американца знаменитая киргизка и дала на нее согласие, написав, что только она способна остановить Генри.

Кроме того, ранее Сехудо грозился победить и Ломаченко. В ответ Василий отправил Генри gif-изображение ранее избитого им британца Энтони Кроллы, которое подписал: "Вот чем это приблизительно закончится".

Эммануэль Кэлхун. Нокаут в ММА Видео: Instagram

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Василий Ломаченко UFC смешанные единоборства Генри Сехудо

Источник: Сегодня|Спорт

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