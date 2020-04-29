"Люди встают и начинают бросать бутылки в клетку": украинка боялась не вернуться в ММА после травмы головы

Мы запускаем новую рубрику "Женщины в мужском спорте", в которой очаровательные девушки расскажут, как они прокладывали себе путь к славе в наиболее жестких и силовых видах. Сегодня у нас третья и заключительная часть интервью с опытным бойцом смешанных единоборств, чемпионкой WWFC Аленой Рассохиной. Украинка рассказала о травме головы, которая едва не поставила крест не ее карьере, заработках бойцов, заслугах Ронды Роузи и "ненависти" к яичнице.

- Алена, я знаю, что в том же Таиланде существуют лагеря для бойцов смешанных единоборств. Рядом со звездами UFC или других промоушенов можно отработать борцовские приемы или ударную технику. Вы не ездили в такие лагеря или им подобные?

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- Сейчас нет, потому что у меня маленький ребенок и надолго я ее оставлять не могу. У нас с ней какая-то ментальная связь – мы очень привязаны друг к другу. А когда начинала выступать, то на лагеря не было средств. Я из обычной семьи, можно сказать даже бедной. Поэтому не было у нас возможности куда-то выезжать или что-то покупать. Да элементарно инвентаря не было, чтобы на нем можно было отрабатывать. Тренируешься только на собственных морально-волевых и резерве организма, а потом еще едешь и лупишь этих европеек.

- А как часто вам приходится выступать за пределами Украины?

- Я много где побывала – в Финляндии, Болгарии, Польше, Эстонии, в Южной Корее – в Сеуле была. Билась в России. Да, пришлось поездить.

- Где самая благодарная публика, а где – агрессивная?

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- К счастью, агрессивной нигде не было. Тем более девчонки бьются – нас все подбадривают. Конечно, когда выходит своя девочка, то поддерживают ее. Но сказать, что тебе кричат какие-то глупости или оскорбления – не могу. Не освистывали, не закидывали бутылками. В Болгарии даже был случай, когда я встречалась с их чемпионкой Миленой Колевой, и считала, что у нее выиграла, но тут нам выносят табличку на четвертый, дополнительный раунд. Мой менеджер тоже считал, что я выиграла. И вообще было непонятно, что происходит.

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Тут в зале поднимается гул. И я вижу, как люди встают со своих мест и начинают бросать бутылки в клетку. Оказалось, что зрители тоже начали протестовать против дополнительного раунда. Они отстояли мою позицию, и мне отдали победу. А так бы был четвертый раунд и неизвестно, как бы все закончилось, ведь бой получился тяжелый и мы, как всегда, уже были с набитыми лицами. Болгарка тоже была расстроена.

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- А вообще, как судят в смешанных единоборствах? В других видах бывает, что у домашнего бойца есть определенное преимущество.

- Это, наверное, зависит от организации, потому что в WWFC я не видела таких боев, чтобы вытаскивали кого-то за уши. Обычно, когда клетка закрывается, и ты остаешься один на один с соперником, сразу видно, кто слабее. А тот, кто кидал понты на взвешивании, бывает оказывается не таким уж и сильным. А в других организациях бывает встречается предвзятое судейство.

- Насколько часто женские бои становятся топовым поединком конкретного вечера?

- Сейчас уже каждый раз идет один главный бой мужской и один – женский. И это уже не новшество, в UFC такая же ситуация.

- Но в том же UFC все равно чаще главный мужской, а женский – соглавный.

- А Ронда Роузи. Сколько она сделала турниров и у нее был главный бой вечера. Думаю, это зависит от девочки, которая выходит. Она должна быть медийная, продаваемая. А если ты продаваемая, независимо от пола, тебя хотят смотреть, хотят купить, проверить – а с этим бороться можешь?

- Но Ронда Роузи – это не только боец ММА. Это и актриса, и рестлер. Она стала мультимедийной. В нашей стране есть возможность себя рекламировать еще в каких-то сферах?

- Ну вот скажите: в Украине хорошо развит кинематограф, чтобы мы были медийные параллельно с соревнованиями? У нас не хватает фильмов для хорошего актера, который выучился, а не то что для какого-то бойца, даже очень хорошего. Нет, я не равняю Украину и ту же Америку. Мы далеки от нее, к сожалению. Но если бы мне предложили сняться хотя бы в том же клипе, думаю, я бы смогла.

- Какой из ваших боев был переломным или изменил вашу жизнь?

- У меня был очень тяжелый бой в Сеуле – за право подписания контракта с UFC. К сожалению, я его проиграла и получила там серьезную травму головы. Мы лечились восемь месяцев, причем это было с осложнениями, я боялась, что в спорт уже не вернусь. Слава богу, что все обошлось. Но после этого получился спад в карьере. Тогда я начала искать себя где-то параллельно, подумала даже, что профессиональный спорт уже не мое, и я перейду больше в русло тренерства.

Но, не выступая год, я поняла, что полностью себя еще не реализовала. И я вернулась к истокам – нет никаких гарантий, что я больше никогда так жестко не проиграю, но я задумалась, что я могу сделать, чтобы максимально обезопасить себя от такой ситуации. Я начала со своего отношения к спорту, ведь когда ты недостаточно тренируешься – плохо, но и если ты слишком много тренируешься – тоже плохо. Я поняла, что настолько перебирала с самоотдачей, что у меня начинались судороги. Это неправильно. Если ты понимаешь, что устаешь в зале как эмоционально, так и физически, нужно выходить. Потому что спортивное переутомление – это болезнь и ее тоже лечат. И лечат психологически. Сама она не пройдет.

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Опять-таки я поменяла свой тренерский состав. К тому моменту я уже созрела, что, возможно, какой-то конкретный тренер уже не нужен. А нужно несколько тренеров с узкой специализацией. Чтобы я могла тактически и технически оттачивать то или иное направление. И сейчас это работает интереснее и в разы продуктивнее, чем раньше.

- Травма головы – это очень опасно. Одно неверное движение – и можно остаться инвалидом. Как решились и настраивались на первый бой после возвращения? Мне кажется, что где-то на подкорке сидел страх: "А вдруг это снова повторится?"

- У меня вообще был страх, потому что я ушла с травмой и приняла для себя какие-то решения. Потом я их переосмыслила, а потом я поняла, что ухожу в декрет. И вышла из строя, наверное, на два года. А в общей сложности я не дралась три. Это – огромный простой. И спаррингов у меня не было. Во время беременности набрала большой вес – 73 кг, потому что перестала тренироваться. А забеременела я с весом 47 кг. Поэтому после появления ребенка мне сначала нужно было привести себя в форму. Потом найти квалифицированных тренеров, которым я могу доверять. Плюс я – девушка по антропометрии маленькая и тяжело найти спарринг-партнеров.

Пока мы все эти пазлы собрали, я пришла к тому, что мне в смешанных единоборствах нужно попробовать еще раз. И организация WWFC дала мне такую возможность. Но не с какой-то равной соперницей, как я считала на тот момент. Мне дали Саманту Жан-Франсуа – это хорошая француженка, которая на тот момент уже билась со Светой Гоцык. У нее там была череда и выигрышей, и поражений. Она была опытная, выносливая, агрессивная. И с какой бы стороны я на нее не смотрела, не могла сказать, что у меня было над ней весомое преимущество. Но это был мой единственный шанс – нужно было либо рискнуть, либо я бы осталась дома и уже занималась детьми.

Мы рискнули. И там, где она билась за титул и отдышала пять раундов за пять минут, я выиграла у нее на первой минуте болевым на руку. Я поняла, что, возможно, не так плоха, как себе нарисовала. Это придало мне уверенности. И в следующем бою за пояс я же была в разы решительнее и агрессивнее.

Смотрите бой Рассохина – Лил на WWFC 15

Бой Рассохина – Лил на WWFC 15

- К сожалению, случаются и поражение. Насколько тяжело решиться и спасовать во время поединка? Только ты был готов разорвать соперника, а тут уже не в силах терпеть боль...

- К счастью, у меня была только одна-единственная ситуация, когда я постучала – в поединке с достаточно опытной соперницей, Анной Беженар. Я просто заигралась: чувствую, что выигрываю, и была ее коленями в партер, и тут она как-то перехватывает и выходит мне на руку. Я понимаю, что у меня разгибается рука, она тянет. Как таковой боли я еще не чувствую, но уже слышу хруст и понимаю, что это рвутся связки. Деться уже некуда, она в любом случае все дотянет. И тут два варианта – либо меня вынесут, либо я выйду достойно сама. И постучала.

Вроде бы это происходило доли секунды: ты стучишь – и все заканчивается. Опытный судья быстро останавливает схватку и не дает возможности дорвать тебе сустав, а перед глазами вся жизнь и дилемма – стучать или не стучать, больно или не больно. Решиться сложно, но иногда нужно принимать такие решения, чтобы быстрее восстановиться и идти дальше.

- А хочется потом еще раз встречаться с такой соперницей, которой проиграл – нет ли страха, что не получится?

- Конечно, хочется взять реванш. И страшно абсолютно всем, в том числе и мне. Однажды я брала реванш у дагестанки. Наш первый бой я проиграла решением судей, и она мне снилась каждый раз в кошмарах. Кому-то мутанты сняться или конец света, а мне – моя соперница. И это было ужасно, я ей каждый раз проигрывала. И пока не взяла у нее через год реванш, не отпустило. Я стала спать спокойно, как только мы у нее выиграли.

- В свое время у вас был шанс попасть в UFC. Еще стремитесь выступать там и есть ли возможность?

- Конечно, хочется двигаться дальше и выступать в лучших промоушенах – в более востребованных и платежеспособных. Надеюсь, что скоро пригласят туда. Есть какие-то диалоги, но не хотелось бы пока разглашать информацию или делать поспешные выводы.

- Боец смешанных единоборств – может быть профессией для женщины в Украине? Чтобы это давало не только самореализацию, но и достойный заработок.

- Профессия – это то, что оплачивается. И если тебе это оплачивают, то может. А если ты аматор, любитель и хочешь быть профессионалом, но за это ничего не получаешь – как это можно назвать профессией? Это твое хобби.

- Сколько девушки в среднем получают за один бой в смешанных единоборствах?

- Могут даже биться просто за шердог – это твой рейтинг. Без денег, на перспективу. Печально, когда ты готовишься несколько месяцев, гоняешь вес, а бьешься на перспективу. Но – у тебя есть шанс, что заметят. Мой первый профессиональный бой тоже был без гонорара.

- А впоследствии – тоже немного?

- Да, копейки. Это нельзя назвать зарплатой. У нас сейчас зарплата выше. У меня ребята тяжи – а их же совсем по-другому нужно тренировать – за бой получают среднюю месячную зарплату.

- Это сколько – тысяч девять?

- И может даже быть намного меньше. Некоторые ребята бьются и за 200 долларов. Хорошие ребята. И не потому, что они там слабые. А потому что наш зритель не готов платить. У нас люди готовы отдать 300 гривен, чтобы вечером посидеть и попить пива в компании, но чуть меньшую сумму они не заплатят, чтобы прийти на турнир и поддержать спортсмена. Наши люди не ходят на соревнования даже, когда бесплатный вход.

- Воспитывать надо своего болельщика, больше рекламировать турниры…

- Да. В Европе люди на выходных всей семьей ходят на хоккей, баскетбол, футбол, смотрят бокс или какие-то единоборства. У нас нет. И я говорю даже не о коммерческих соревнованиях, а даже на детей прийти посмотреть. Своего ребенка привести и показать пример. Может быть, с этого все и начнется.

У нас никто не хочет платить и за трансляцию. Все привыкли – либо бесплатно, либо вообще не буду смотреть, даже если трансляция будет стоить копейки – в районе 30 гривен, – для них это неподъемная сумма. А как же можно продвигать спорт дальше, если ты не вкладываешь в него?

- В ведущих промоушенах не так много украинок. С чем это связано?

- У нас слабая селекция. Не из чего выбирать, и девчонок финансово не поддерживают. А в них, как в любой другой организм, сначала нужно вложить. Правильно кормить его, правильно растить, мотивировать, давать равных соперниц, а не вести начинающую девочку на какого-нибудь "монстра", который на ней будет делать свой рекорд. Этим всем должны заниматься качественный тренер, качественный менеджер и качественный промоушн. Если есть все в совокупности, то будут и результаты. А если отправили девочку за 10% и ее там прибили… Тренер получил свои 10% от 100 долларов, менеджер, она – какие-то копейки, которых не хватит даже на лечение, и на этом все и закончится.

- Как долго вы видите себя в смешанных единоборствах? И вообще пик формы – это сколько лет?

- Тут нет золотой середины. Сколько тебе позволяет здоровье, столько ты и выступаешь. Вот Мегуми Фуджи много лет держала лидерство. В 42 года она была первым номером в мировом рейтинге. И это хороший пример.

- Какая вы в быту? Хорошо готовите?

- Люблю готовить под настроение. Не домоседка, не выпекаю пирогов каждый день, а так – по праздникам. Зато их ценят и любят, потому что редко (смеется).

- А какое коронное блюдо?

- Максимум шарлотка (смеется). Мясо? У меня муж готовит мясо. А я такое – салаты, чтобы по быстренькому, сырники. Мы не изощряемся в питании. Печеное, зелень, вода, супчики легенькие. Мы не готовим конкретно жирное, какие-то макароны со сливками или соусами. Такого нет. У меня муж грешит яичницей. И то делает это так, чтобы я не слышала даже запаха – вентилирует и даже посуду после себя моет. Ну сделай себе омлет. Но нет, нужно пожарить…

- А как же желточек хлебушком вымазать… С омлетом такого не получится.

- Я, наверное, просто не люблю жареную яичницу, а так бы я его поддержала (смеется).

- Ну и напоследок: кто сейчас в Украине самый сильный боец из женщин?

- Я (улыбается).

- А на втором месте?

- Больше никого (смеется).

Сморите, как чемпионка WWFC Алена Рассохина тренируется с мужем

Чемпионка WWFC Алена Рассохина тренируется с мужем Видео: Сегодня|Спорт

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