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Макгрегор готовится к новой "рубке": назван следующий соперник Конора

25 февраля, 12:10

Ирландский боец может провести поединок с Джастином Гейджи

Появился возможный соперник Конора Макгрегора в смешанных единоборствах (UFС). Поединок топовых легковесов может состояться этим летом. Согласно информации от продюсера Джеда Гудмана со ссылкой на журналиста ESPN Ариэля Хельвани, промоушен UFC хочет организовать поединок между бывшим чемпионом организации в полулегком и легком весах Конором Макгрегором и бывшим чемпионом WSOF в легком весе Джастином Гейджи.

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Переговоры находятся на самой ранней стадии, но, как говорится, лед тронулся: "Ариэль Хельвани сообщил, что бой между Конором Макгрегором и Джастином Гейджи этим летом сейчас рассматривается в первую очередь. Все может измениться, пока это лишь предварительная информация".

Также мы рассказывали о брутальном нокауте в дивизионе Ломаченко – чемпион уложил соперника в первом раунде. Непобедимый чемпион одержал 20-ю победу на профессиональном ринге.

Смотрите также, как Ломаченко дрифтует в свободное время:

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Ломаченко дрифт Видео: instagram.com/albert_volk13/

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MMA UFC смешанные единоборства Конор Макгрегор

Источник: Сегодня|Спорт

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