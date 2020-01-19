Макгрегор готовится провести реванш с Нурмагомедовым: президент UFC рассказал, где состоится грандиозный поединок

Дана Уайт планирует выручить более трех миллионов за этот бой

Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов / Фото: AFP

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Президент UFC Дана Уайт назвал чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова следующим соперником для экс-чемпиона UFC в двух дивизионах Конора Макгрегора. Видео поединка Макгрегор – Серроне доступно на нашем сайте.

"Конор выглядел просто невероятно сегодня. Лучше, чем когда-либо. Конор очень хочет реванш с Хабибом. После сегодняшнего боя, их реванш будет самым большим в истории. Это тот бой, который должен состояться следующим", – заявил Уайт.

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"Реванш Конор – Хабиб не пройдет в Москве. Почему? Сами додумайтесь. Этот бой может состояться на новом стадионе в Вегасе. Или на стадионе в Далласе. О2 в Лондоне. Он соберет любой стадион Хабиб против Конора может собрать столько же трансляций, сколько мы продали на бое Конор – Флойд. Может быть, даже побьет этот рекорд. Я думаю, продажи перевалят за 3 миллиона", – сказал президент UFC.

Напомним, 6 октября 2018 года в рамках турнира UFC 229 и Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Смотрите видео со взвешивания бойцов:

Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Возвращение Макгрегора

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