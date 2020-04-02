Макгрегор назвал Нурмагомедова трусом и поздравил Фергюсона с победой

Ирландский боец смешанных единоборств (MMA) Конор Макгрегор прокомментировал отмену боя между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. Ранее звезда UFC призвал лишить Нурмагомедова чемпионского пояса.

"Я в хорошей форме, чтобы драться прямо сейчас! Как только все это началось, я сказал себе: "Как я рад, что у меня не назначен бой". В противном случае мне пришлось бы справляться с потоком постоянно меняющейся информации. Но я все равно пошел бы до конца. И победил бы. На самом деле ближе к дате боя Тони и Хабиб ввязались в игру "на слабо". И Хабиб струсил первым, сделав счет 3-2 в пользу Тони. Хабиб сбежал домой из США посреди кризисной ситуации. Это очень рискованно. Поздравления, Тони", – написал Макгрегор в Twiter.

Турнир UFC 249 должен был состояться 18 апреля в Нью-Йорке, но из-за пандемии коронавируса UFC пришлось искать новое место для проведения боя Нурмагомедов-Фергюсон.

Ранее мы писали, что главная красотка MMA на карантине тренируется обнаженной: появилось фото Пейдж Ванзант без одежды. На размещенном кадре спортсменка проводит занятие вместе с мужем Остином Вандерфордом. Оба супруга полностью обнажены, а их интимные места прикрыты спортивными снарядами.

Как Пейдж Ванзант тренируется с мужем на карантине, видео:

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Пейдж Ванзант тренируется с мужем Видео: Instagram

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