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Макгрегор предвещает революцию в Ирландии из-за пандемии коронавируса

12 апреля, 18:53

Максим Перепелица

Конор считает, что в стране возможен переворот

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор выразил опасения в связи с ситуацией в Ирландии на фоне пандемии коронавируса. Конор давно выступает за полное закрытие границ в стране, однако руководство государства к спортсмену пока не прислушалось.

"Мы можем быть в 3 неделях от времен революции. Я высказал свое мнение", – написал Конор в Twitter.

Отметим, что на данный момент в стране зафиксировано почти 9 тысяч случаев заражения коронавирусом, из них 320 – с летальным исходом.

Ранее мы сообщали, что Макгрегор активно борется с коронавирусом в Ирландии.Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях объявил, что выделит один миллион евро на помощь больницам, выложив скрины переписки с министром финансов Ирландии Паскалем Донохью.

Также мы писали, что звезда UFC призвала лишить Нурмагомедова чемпионского пояса.Американский боец недоволен, что бой против россиянина сорвался.

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MMA UFC смешанные единоборства коронавирус Конор Макгрегор

Источник: Сегодня|Спорт

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