Макгрегор предвещает революцию в Ирландии из-за пандемии коронавируса

Конор считает, что в стране возможен переворот

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор выразил опасения в связи с ситуацией в Ирландии на фоне пандемии коронавируса. Конор давно выступает за полное закрытие границ в стране, однако руководство государства к спортсмену пока не прислушалось.

"Мы можем быть в 3 неделях от времен революции. Я высказал свое мнение", – написал Конор в Twitter.

Отметим, что на данный момент в стране зафиксировано почти 9 тысяч случаев заражения коронавирусом, из них 320 – с летальным исходом.

Ранее мы сообщали, что Макгрегор активно борется с коронавирусом в Ирландии.Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях объявил, что выделит один миллион евро на помощь больницам, выложив скрины переписки с министром финансов Ирландии Паскалем Донохью.

Также мы писали, что звезда UFC призвала лишить Нурмагомедова чемпионского пояса.Американский боец недоволен, что бой против россиянина сорвался.

Как Пейдж Ванзант тренируется с мужем на карантине, видео:

Реклама

Пейдж Ванзант тренируется с мужем Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама