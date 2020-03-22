Макгрегор призвал ирландцев продолжать бороться с коронавирусом

Конор хочет, чтобы этот вирус ушел, как можно быстрее

Боец UFC Конор Макгрегор призвал своих соотечественников ирландцев продолжать борьбу против пандемии коронавируса. Макгрегор в своем Instagram отметил, что за последние три дня в Ирландии наблюдается падение числа зараженных в день с 191 в четверг до 102 в субботу.

"Будет искушение вернуться к обычной жизни. Но в этот период мы должны быть наиболее бдительны. Мы должны сдерживаться, чтобы распрощаться с инфекцией. Иначе мы так и будем ходить кругами в плане статистики заражений. И однажды цифры могут вырасти настолько, что мы не сможем их сдерживать. Крепись, Ирландия! Мы сделаем это! Вместе!" – написал Макгрегор.

INSTAGRAM

Ранее от коронавируса умерла тетя Макгрегора Энн Мур. О смерти маминой сестры спортсмен узнал в Дублине, когда был на съемках. Также сообщалось, что 31-летний Макгрегор ведет переговоры о поединке с американцем Джастином Гэтжи.

Ранее мы писали, что скандалиста Макгрегора засняли в постели, а рядом была не его жена. Конор спал в кровати неизвестной женщины, которая в это время кривлялась на камеру.

Смотрите, как проходило взвешивание Конора Макгрегора и Дональда Серроне перед очной встречей:

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Видео: Reuters

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