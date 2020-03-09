Макгрегор публично "унизил" Нурмагомедова: Хабиб не стал молчать

Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор высмеял высказывание чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова об уличных боях. Во время пресс-конференции турнира UFC 249 Тони Фергюсон заявил, что Хабиб никогда не дрался в уличных боях. Нурмагомедов в ответ сказал, что дрался на улицах очень часто.

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Конор выложил фотографию испуганного лица Нурмагомедова во время инцидента накануне турнира UFC 223, когда Макгрегор напал на автобус с бойцами промоушена.

"Уличный бой", – подписал фотографию Макгрегор.

Нурмагомедов ответил на троллинг Конора. В ответ Хабиб выложил скриншот трансляции боя против Макгрегора в октябре 2018 года, на котором переводит соперника в партер.

"Помогите", – подписал скриншот Хабиб.

Ранее мы писали, что скандалиста Макгрегора засняли в постели, а рядом была не его жена. Конор спал в кровати неизвестной женщины, которая в это время кривлялась на камеру.

Смотрите, как проходило взвешивание Конора Макгрегора и Дональда Серроне перед очной встречей:

Видео: Reuters

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