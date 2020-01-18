Макгрегор – Серроне: самые необычные ставки на бой в Лас-Вегасе

Есть вероятность того, что Конор Макгрегор выйдет в октагон с бутылкой своего виски в руках, а после боя обнимет бабушку соперника

Конор Макгрегор / Фото: Reuters

Долгожданное возвращение Конора Макгрегора в октагон состоится рано утром в воскресенье по киевскому времени. Легендарный ирландец – фаворит поединка против американского "Ковбоя" Дональда Серроне, вероятность победы Конора оценивается в 77 процентов. Также букмекеры считают, что бой не продлится все пять раундов и завершится досрочно. Мы проводим онлайн-трансляцию боя Конор Макгрегор – "Ковбой" Серроне, а в ожидании поединка предлагаем посмотреть, какие необычные ставки принимают букмекеры на эту битву.

Например, вероятность того, что команда Конора устроит потасовку с командой Серроне во время ивента UFC 246, составляет 8 процентов! Конечно, до сих пор в памяти фанатов потасовка после боя Макгрегор – Нурмагомедов.

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Вот другие интересные ставки и вероятность наступления этих событий:

Конор выйдет в октагон с бутылкой своего виски в руках – 7%

Первая кровь: Макгрегор 25%, Серроне 75%

Конор вызовет в октагоне Хабиба на бой – 48%

Конор выпрыгнет из клетки после боя – 13%

Конор запрыгнет на сетку после окончания боя – 48%

Остановка боя из-за тычка в глаз – 15%

Капа вылетит во время боя – 15%

Бойцы обнимутся после боя – 83%

Конор победит в первые 30 секунд первого раунда – 7%

Конор выйдет в октагон в ковбойской шляпе – 6%

Во время боя кинут бутылку Proper Twelve в октагон – 3%

Конор выйдет на бой побритым (без бороды) – 8%

Конор скажет во время боя больше десяти слов – 34%

Конор станцует в октагоне лезгинку после боя – 8%

После окончания боя в октагоне появится сын Конора – 39%

Конор Макгрегор продемонстрирует фирменную походку в октагоне – 74%

Конор Макгрегор скажет в послематчевом интервью "The king is back" – 43%

Конор Макгрегор проиграет и объявит о завершении карьеры – 9%

Конор Макгрегор будет при выходе в октагон нести ирландский флаг в руках – 80%

Конор Макгрегор начнет бой, присев, касаясь одной или двумя руками настила – 57%

Конор или Серроне заплачет после боя – 31%

Конор обнимет бабушку Серроне после боя – 31%

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Смотрите, как прошло взвешивание накануне боя Конор Макгрегор – Дональд Серроне:

Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Возвращение Макгрегора

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