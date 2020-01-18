"Макгрегор – убийца": тренеру Конора страшно за жизнь его соперника

Макгрегор vs Серроне / Фото: Reuters

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Тренер экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора Диллон Дэнис поделился ожиданиями от предстоящего поединка своего подопечного с американским "Ковбоем" Дональдом Серроне в Лас-Вегасе. Бой Макгрегор – Серроне: во сколько начало и где смотреть трансляцию.

"Вы же знаете: "Счастливый боец – это устрашающий боец". Я безумно рад, что Конор возвращается в октагон. Он всегда был настоящим убийцей в клетке. Мне страшно за Серроне, если честно, – заявил наставник Макгрегора Диллон Дэнис. – Конор был одним из лучших в джиу-джитсу из всех, кого я знаю. Многие его недооценивают, но лично я этого не понимаю. Поверьте, все увидят, насколько Макгрегор хорош"

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Напомним, ранее Макгрегор рассказал, когда будет нокаут в его поединке с Серроне. По словам скандального ирландца, ближайший бой он завершит досрочно. Но торопиться с победным ударом не будет.

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Такие мы рассказывали, почему Макгрегор может проиграть Серроне. Против ирландца в этом бою – мощь правой ноги "Ковбоя" и опыт соперника в партере.

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