Макгрегора обозвали проституткой: что взбесило менеджера Нурмагомедова

По словам представителя Хабиба, все, чего добивается Конор, уходя из спорта, - это дополнительное внимание

Менеджер чемпиона UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз проехался по ирландцу Конору Макгрегору, в нелитературной форме оценив его заявление о завершении карьеры в смешанных единоборствах.

"Он наказан за плохое поведение, пусть теперь посидит. Конор, хочешь вернуться? Проведи бой с Тони Фергюсоном, оставайся активным. Ну, или же подерись с Хорхе Масвидалем. Я хочу видеть твою активность, – заявил в комментарии TMZ Али Абдель-Азиз. – Помните, он указывал нам, что делать? Вот и сработала карма. Я не верю, что Макгрегор действительно ушел на пенсию. Этой старой проститутке нужно внимание".

Конор Макгрегор / Фото: Instagram

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Напомним, что свое решение об уходе из спорта Конор Макгрегор объяснил тем, что к нему не прислушивается руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Это уже третье заявление ирландца о завершении карьеры, в предыдущих случаях он неизменно возвращался в октагон.

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