"Миллионы на халяву": бойцы турнира UFC249 получат гонорары, хотя биться им так и не пришлось

Дана Уайт пообещал рассчитаться с теми, кто готов был выйти в октагон 18 апреля

Сегодня утром стало известно, что турнир UFC 249 отменен из-за коронавируса. Президент организации Дана Уайт собирался провести соревнования по смешанным единоборствам в индейской резервации в США, но губернатор Калифорнии прямым указанием запретил мероприятие.

Однако глава UFC решил проявить щедрость и оплатить услуги всех, кто собирался участвовать в турнире 18 апреля.

"Есть еще одна вещь, на которую я действительно хочу обратить ваше внимание: все мои бойцы на контракте. Я хочу, чтобы они чувствовали себя в безопасности, проводили время со своими семьями и наслаждались этим. Не беспокойтесь о финансовом аспекте этого дела. Я собираюсь правильно поступить с людьми, которые были готовы выступить в октагоне 18 апреля".

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Напомним, главным на турнире должен был стать бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. Но из-за пандемии коронавируса Нурмагомедов не смог покинуть Россию и Фергюсон остался без соперника. В срочном порядке ему была найдена замена в лице Джастина Гэтжи.

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