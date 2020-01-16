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"Мне смешно от его слов": Макгрегор высмеял "Цыганского короля" за якобы совместные тренировки

16 января, 13:49

Конор отметил, что никогда не тренировался с Фьюри

Конор Макгрегор

Конор Макгрегор / Фото: Instagram

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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор опроверг информацию о совместной работе с британским боксером Тайсоном Фьюри. Макрегор подчеркнул, что ни разу не общался с Фьюри.

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"Тайсон продолжает утверждать, что я буду его тренировать. На самом деле я никогда не говорил с ним. Он хороший мужик, отличный и сильный боксер, возможно, что сейчас — лучший в тяжелом весе. Но мне смешно от его слов о совместных тренировках. Фьюри — настоящий безумец", — цитирует слова Макгрегора mmajunkie.usatoday.com.

Напомним, что на 22 февраля запланирован второй бой Тайсона против Деонтея Уайлдера. Фьюри и Уайлдер уже встречались между собой 1 декабря 2018 года – тогда в их бою была зафиксирована ничья.

Конор Макгрегор не дрался с октября прошлого года, когда проиграл в бою за звание чемпиона UFC в легком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову. Дональд Серроне проиграл в двух последних боях: против Тони Фергюсона в июне и Джастина Гэтжи в сентябре.

Кстати, Макгрегор останется без тренера в бою с Серроне – его коуч должен заплатить штраф за драку с Хабибом. 19 января ирландский боец Конор Макгрегор выйдет в клетку против американца Дональда Серроне на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе – тренер Диллон Данис не сможет находиться в углу Конора.

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бокс Тайсон Фьюри MMA UFC Конор Макгрегор

Источник: Сегодня|Спорт

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