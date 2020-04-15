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Многострадальный турнир UFC 249 все-таки состоится: названа дата и сумасшедший кард

15 апреля, 10:59

Максим Перепелица

На турнире зрителей ждет противостояние Фергюсона и Гэтжи

Сильнейшая организация по смешанным единоборствам (ММА) – UFC планирует вернуться к активной деятельности уже в первой половине мая и провести турнир 9-го числа. Шоу должно стать первым большим спортивным событием с марта после перерыва из-за пандемии коронавируса. Главным поединком карда, как и планировалось ранее, станет бой за временный титул чемпиона в легком дивизионе между американцами Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи, так как российский чемпион промоушена Хабиб Нурмагомедов, который должен был драться с Фергюсоном изначально, точно не будет доступен.

На UFC 249 по плану должен состояться реванш Энтони Петтиса и Дональда Серроне, а также бои: Аманда Нуньес – Фелиция Спенсер, Генри Сехудо – Доминик Круз, Алексей Олейник – Фабрисио Вердум и другие. Турнир должен пройти на арендованном промоушеном частном острове.

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Аэробика от бойца UFC Стивена Томпсона Видео: Instagram

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MMA UFC смешанные единоборства Тони Фергюсон Джастин Гэтжи

Источник: ESPN

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