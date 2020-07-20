Марина Мороз подтвердила свой бой в UFC и рассказала о тестах на коронавирус

Единственная украинка в самом престижном бойцовском чемпионате давно хотела именно этот поединок: "Мой шанс вернуться назад в топ"

5 сентября в США единственная украинка в UFC Марина Мороз проведет свой девятый бой в престижном промоушене. В предыдущем поединке в марте Мороз выиграла в Бразилии. Теперь соперница Марины – 12-й номер женского наилегчайшего веса Монтана Де Ла Роса. Однако пока не изобрели вакцину от коронавируса, подготовка к боям для многих проходит в нервной атмосфере – с большим количеством тестов и изоляцией спортсмена и его команды.

"Да все нормально, лишь бы бой был, – говорит Марина. – Главное теперь приехать в Америку. А там, насколько я знаю, руководитель American Top Team, где я тренируюсь, сделал бесплатные тесты для всех бойцов. Но я себя сейчас чувствую хорошо и, думаю, что в порядке. И в UFC пускай проверяют. Я чувствую себя здоровой и готовой драться. Главное, чтобы было желание и силы".

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"Если говорить о сопернице, то я хотела этот бой. Еще до предыдущего поединка я говорила, что хочу подраться с Монтаной. Но дали другую соперницу. А еще один боец из нашего зала – Мара – как раз готовилась к бою с Монтаной, и проиграла его. Мы с Марой вместе тренировались, и я как раз думала, что Мара выиграет, ведь у нее очень хорошая борьба. Но в бою, мне показалось, с ней случилось что-то не то в психологическом плане. Возможно, пошел сбой на фоне предыдущих проигрышей. А это – я знаю по себе – психологически давит", – рассказала нам Мороз.

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Отметим, что у украинки на счету серия из двух побед – в марте 2019 года она одолела Сабину Мазо, а в марте 2020-го – нанесла первое поражение бразильянке Майре Буэно Сильве. Де Ла роса, в свою очередь, выиграла четыре из пяти последний боев под эгидой UFC.

"Монтана мне давно была интересна, как боец, – призналась Марина. – Плюс она – из топа. И это возможность для меня вернуться назад в топ. Сейчас это одна из моих целей. Понятное дело, что я хочу подраться и за пояс, но нужно подниматься вверх шаг за шагом. И первая ступенька – это ворваться в топ-15, а в идеале – и в топ-10. Раньше было много эмоций – хочу все и сразу, а теперь иду вперед грамотно, все обсуждаю с тренерами. Набираюсь бойцовского опыта и становлюсь сильнее. Особенно в боях с сильными соперницами".

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Также единственная украинка в UFC, с которой мы встретились в Киеве в зале Parimatch Fight Academy, рассказала о возвращении легенды смешанных единоборств Конора Макгрегора и его характере:

Марина Мороз про Конора Макгрегора

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