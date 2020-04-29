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Муж сексуальной звезды ММА рассказал, как проходили съемки серии голых фото

29 апреля, 13:00

Максим Перепелица

Остин Вандерфорд отметил, что их называли "Ван-нудистами"

Остин Вандерфорд, муж бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Пейдж Ванзант, объяснил публикацию серии откровенных снимков, на которых были изображены они с супругой. Об этом сообщает The Telegraph. По словам мужчины, семейная пара таким способом решила скоротать время на самоизоляции, связанной с пандемией коронавируса. Публикацию фото Вандерфорд посчитал веселым и уместным в такой ситуации занятием.

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"Меня и жену называли "Ван-нудистами" во время карантина, и это определенно уместно. Мы решили немного повеселиться дома в Портленде и обнажаться в этот период. Иногда все происходило немного дико, но мы ведем наши социальные сети со вкусом", – отметил Остин.

Кстати, Пейдж у себя в Instagram также не стесняется выставлять откровенные фотографии. Ранее, девушка показала откровенное фото в купальнике.

Также мы писали, что очаровательная звезда ММА порадовала откровенным фото во время карантина. Пейдж Ванзант решила поприветствовать соседей особым образом.

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Эммануэль Кэлхун. Нокаут в ММА Видео: Instagram

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Источник: The Telegraph

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