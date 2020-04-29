Муж сексуальной звезды ММА рассказал, как проходили съемки серии голых фото

Остин Вандерфорд, муж бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Пейдж Ванзант, объяснил публикацию серии откровенных снимков, на которых были изображены они с супругой. Об этом сообщает The Telegraph. По словам мужчины, семейная пара таким способом решила скоротать время на самоизоляции, связанной с пандемией коронавируса. Публикацию фото Вандерфорд посчитал веселым и уместным в такой ситуации занятием.

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"Меня и жену называли "Ван-нудистами" во время карантина, и это определенно уместно. Мы решили немного повеселиться дома в Портленде и обнажаться в этот период. Иногда все происходило немного дико, но мы ведем наши социальные сети со вкусом", – отметил Остин.

Кстати, Пейдж у себя в Instagram также не стесняется выставлять откровенные фотографии. Ранее, девушка показала откровенное фото в купальнике.

Также мы писали, что очаровательная звезда ММА порадовала откровенным фото во время карантина. Пейдж Ванзант решила поприветствовать соседей особым образом.

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