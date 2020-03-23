"Мы с Абдуллой пашем и не можем понять": Хабиб готовится к самому загадочному бою в своей карьере

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов недоволен неопределенностью по поводу места проведения своего следующего поединка в рамках турнира UFC 249. В главном событии вечера Хабиб должен встретиться с американским бойцом Тони Фергюсоном. Ранее мы писали, что UFC официально утвердил решение о бое Нурмагомедова и Фергюсона.

"Мы с Абдуллой пашем и не можем понять, что происходит вообще. Где деремся и деремся ли вообще? А как насчет весогонки и места проведения боя? Такого я себе не представлял. UFC 249, что ты такое?" — написал Хабиб Нурмагомедов в своем Instagram.

Читайте также: Президент UFC срочно ищет место для битвы Хабиба и Фергюсона: к Абу-Даби не готовились, но есть смысл

INSTAGRAM

Напомним, что бой Нурмагомедов — Фергюсон запланирован на 18 апреля, но место проведения будет объявлено позднее — в Бруклине его провести нельзя из-за ограничений на массовые мероприятия, связанные с риском распространения коронавируса. Хабиб уже покинул США из-за пандемии. По словам представителя бойца, все члены команды россиянина вернулись в Россию. Зал American Kickboxing Academy в Сан-Хосе, где они работали, закрыт по решению властей.

В тренде Официально: все соревнования по футболу в Украине приостановлены на неопределенный срок

Смотрите также, как боец MMA Алехандра Лара танцует на шесте

Алехандра Лара танцует на шесте Видео: Instagram

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама