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"Мы с Абдуллой пашем и не можем понять": Хабиб готовится к самому загадочному бою в своей карьере

23 марта, 20:05

Елена Павлова

Российский чемпион UFC в легком весе недоволен неопределенностью по поводу места проведения поединка

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов недоволен неопределенностью по поводу места проведения своего следующего поединка в рамках турнира UFC 249. В главном событии вечера Хабиб должен встретиться с американским бойцом Тони Фергюсоном. Ранее мы писали, что UFC официально утвердил решение о бое Нурмагомедова и Фергюсона.

"Мы с Абдуллой пашем и не можем понять, что происходит вообще. Где деремся и деремся ли вообще? А как насчет весогонки и места проведения боя? Такого я себе не представлял. UFC 249, что ты такое?" — написал Хабиб Нурмагомедов в своем Instagram.

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Напомним, что бой Нурмагомедов — Фергюсон запланирован на 18 апреля, но место проведения будет объявлено позднее — в Бруклине его провести нельзя из-за ограничений на массовые мероприятия, связанные с риском распространения коронавируса. Хабиб уже покинул США из-за пандемии. По словам представителя бойца, все члены команды россиянина вернулись в Россию. Зал American Kickboxing Academy в Сан-Хосе, где они работали, закрыт по решению властей.

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UFC смешанные единоборства Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон место боя

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