На изуродованные лица бойцов UFC страшно смотреть: избитый Фергюсон в больнице, а Прайсу зашили глаз

После турнира по смешанным единоборствам во Флориде нескольким спортсменам понадобилась помощь врачей

После турнира по смешанным единоборствам во Флориде UFC 249 сразу нескольким бойцам понадобилась помощь врачей. Так, Тони Фергюсон, который в главном бою вечера проиграл Джастину Гэтжи техническим нокаутом в пятом раунде, после поединка был доставлен в больницу. И надо сказать, что на разбитое лицо бывшего временного чемпиона мира в легком весе было больного смотреть.

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А американскому бойцу Нико Прайсу, который проиграл бразильцу Висенте Луке техническим нокаутом в третьем раунде, пришлось зашивать лицо. Ведь после того, как Луке отправил соперника в нокдаун, у Прайса над глазом быстро начала расти гематома и врач оставил поединок.

После боя Прайс был доставлен в местный госпиталь, где ему наложили немало швов над глазом и под ним.

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UFC249 Тони Фергюсон – Джастин Гейджи

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