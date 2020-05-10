На изуродованные лица бойцов UFC страшно смотреть: избитый Фергюсон в больнице, а Прайсу зашили глаз

После турнира по смешанным единоборствам во Флориде UFC 249 сразу нескольким бойцам понадобилась помощь врачей. Так, Тони Фергюсон, который в главном бою вечера проиграл Джастину Гэтжи техническим нокаутом в пятом раунде, после поединка был доставлен в больницу. И надо сказать, что на разбитое лицо бывшего временного чемпиона мира в легком весе было больного смотреть.
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А американскому бойцу Нико Прайсу, который проиграл бразильцу Висенте Луке техническим нокаутом в третьем раунде, пришлось зашивать лицо. Ведь после того, как Луке отправил соперника в нокдаун, у Прайса над глазом быстро начала расти гематома и врач оставил поединок.
После боя Прайс был доставлен в местный госпиталь, где ему наложили немало швов над глазом и под ним.
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Смотрите дуэль взглядов Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи
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