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На турнире ММА в Москве произошла массовая драка между зрителями и спортсменами

31 января, 12:11

Провокации посетителей привели к беспорядкам в зале и телесным повреждениям

В клубе в Москве подрались спортсмены и зрители

В клубе в Москве подрались спортсмены и зрители

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На днях массовая драка произошла на турнире по смешанным единоборствам под названием "Колизей" в Москве. На кадрах видно дерущихся друг с другом зрителей и спортсменов, использующих в том числе и стулья. Раздаются крики и требования прекратить потасовку. Мы писали, что на матче НБА произошла стычка между игроками.

Подробности происшествия рассказал тренер клуба боевых искусств "Витязь" из города Ногинск Павел Муртазин, чьи подопечные участвовали в турнире:

"Ещё до начала массовой драки были всяческие провокации, споры с судьями в коридорах, толкания, спортсмены не могли просто до октагона дойти. Все это было обеспечено зрителями, которых призывали постоянно организаторы к порядку, но они игнорировали".

По его словам, к массовой драке привели именно такие провокации. В результате потасовки пострадали некоторые спортсмены: одному рассекли голову, другому сломали нос, третьему — кисть. У кого-то из бойцов украли телефон.

Участниками и зрителями турнира преимущественно были уроженцы Средней Азии, пишет сайт mmaboxing.ru. Сообщается, что они "инициировали конфликт, в ходе которого пользуясь численным преимуществом совершили групповые нападения на спортсменов клуба "Витязь-Ногинск".

Читайте о драке на тренировке футболистов "Баварии".

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Стрельба на баскетбольном матче. Источник: twitter.com/Dab2Live

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спорт Москва драка зрители MMA UFC

Источник: Чемпионат

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