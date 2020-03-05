Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,89
27,7

"На зоне я был блатным": скандальный Емельяненко рассказал о своем заключении

5 марта, 16:25

Максим Перепелица

Российский боец ММА рассказал, как отбывал тюремные сроки

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко высказался по поводу своего пребывания в тюрьме. Ранее мы рассказывали, что скандальный Емельяненко встретился на ринге с Кадыровым.

"На зоне я был блатным. Первый срок по изоляторам просидел. Второй срок. Мои близкие были смотрящие за лагерем, смотрящие за игрой, смотрящие за воровскими. Все мои близкие друзья были смотрящими, чтобы вы понимали. Живите и будьте счастливы", — сказал Емельяненко на видео.

INSTAGRAM

Летом 2020 года Минеев и Емельяненко должны провести бой по правилам бокса. Ближайшим соперником Емельяненко станет Магомед Исмаилов. Бойцы сразятся на турнире ACA 107 3 апреля.

Отметим, что несколько лет назад Емельяненко был осужден на 4,5 года за изнасилование своей домработницы и был отправлен в колонию, однако весь срок не отсидел, освободившись по УДО.

В тренде
Украина держится на десятом месте таблицы коэффициентов УЕФА, а для "прыжка" нужен подвиг

Также добавим, что соперник скандального Емельяненко подогрел атмосферу перед грядущим боем. Представитель смешанных единоборств Магомед Исмаилов заявил, что в предстоящем поединке с Александром Емельяненко будет выбивать из него алкоголь.

Украинский чемпион мира по боксу Артем Далакян – о боях с представителями UFC

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

MMA UFC Александр Емельяненко

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Бил жестко с обеих рук: скандальный Емельяненко встретился на ринге с КадыровымMMA
Боец MMA сломал сопернику позвоночник: оппонент был госпитализирован
Боец MMA сломал сопернику позвоночник: оппонент был госпитализированMMA
Японского Шрека избили в ринге ногами, и он расплакался, как ребенок: видео
Японского Шрека избили в ринге ногами, и он расплакался, как ребенок: видеоMMA
В российскую звезду боев без правил врезалась машина: подробности ДТП в Таиланде
В российскую звезду боев без правил врезалась машина: подробности ДТП в ТаиландеMMA
"На зоне я был блатным": скандальный Емельяненко рассказал о своем заключенииMMA
Месси бы пришлось пыхтеть пять лет: Мейвезер назвал желанный гонорар за бой с Нурмагомедовым
Месси бы пришлось пыхтеть пять лет: Мейвезер назвал желанный гонорар за бой с НурмагомедовымБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...