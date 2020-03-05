"На зоне я был блатным": скандальный Емельяненко рассказал о своем заключении

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко высказался по поводу своего пребывания в тюрьме. Ранее мы рассказывали, что скандальный Емельяненко встретился на ринге с Кадыровым.

"На зоне я был блатным. Первый срок по изоляторам просидел. Второй срок. Мои близкие были смотрящие за лагерем, смотрящие за игрой, смотрящие за воровскими. Все мои близкие друзья были смотрящими, чтобы вы понимали. Живите и будьте счастливы", — сказал Емельяненко на видео.

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Летом 2020 года Минеев и Емельяненко должны провести бой по правилам бокса. Ближайшим соперником Емельяненко станет Магомед Исмаилов. Бойцы сразятся на турнире ACA 107 3 апреля.

Отметим, что несколько лет назад Емельяненко был осужден на 4,5 года за изнасилование своей домработницы и был отправлен в колонию, однако весь срок не отсидел, освободившись по УДО.

Также добавим, что соперник скандального Емельяненко подогрел атмосферу перед грядущим боем. Представитель смешанных единоборств Магомед Исмаилов заявил, что в предстоящем поединке с Александром Емельяненко будет выбивать из него алкоголь.

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