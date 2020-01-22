"Надо хорошо подготовиться": депутат Беленюк хочет стать чемпионом ММА

Борец и народный депутат Жан Беленюк прокомментировал вероятность выступлений в MMA. Беленюк рассказал, что его ждут в MMA и он дал обещание, что будет стараться показать себя в этом виде спорта. Ранее Беленюк похвастался, что дал победный совет Макгрегору.
"Пока мне до октагона очень далеко. Главное – это поставить правильный удар, иметь хоть какое-то представление, как правильно вести себя именно в боях. Борьба и ММА – это совершенно разные виды спорта. Не хочется, чтобы первый же выход в октагон разрушил все впечатление от предыдущей карьеры. Поэтому надо хорошо подготовиться", – отметил Жан.
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"Кажется, еще не было депутатов, которые становились чемпионами мира в ММА. Депутаты – чемпионы мира по греко-римской борьбе были"– резюмировал Беленюк.
Кстати, бывший украинский боец, надевавший футболку с Путиным, рассказал о ситуации с показом его боя. Алексей Олейник отметил, что не хочет связывать политику со спортом.
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