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"Надо хорошо подготовиться": депутат Беленюк хочет стать чемпионом ММА

22 января, 20:16

Украинский борец считает, что нужно поставить правильный удар

Жан Беленюк

Жан Беленюк / Фото: Instagram

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Борец и народный депутат Жан Беленюк прокомментировал вероятность выступлений в MMA. Беленюк рассказал, что его ждут в MMA и он дал обещание, что будет стараться показать себя в этом виде спорта. Ранее Беленюк похвастался, что дал победный совет Макгрегору.

"Пока мне до октагона очень далеко. Главное – это поставить правильный удар, иметь хоть какое-то представление, как правильно вести себя именно в боях. Борьба и ММА – это совершенно разные виды спорта. Не хочется, чтобы первый же выход в октагон разрушил все впечатление от предыдущей карьеры. Поэтому надо хорошо подготовиться", – отметил Жан.

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"Кажется, еще не было депутатов, которые становились чемпионами мира в ММА. Депутаты – чемпионы мира по греко-римской борьбе были"– резюмировал Беленюк.

Кстати, бывший украинский боец, надевавший футболку с Путиным, рассказал о ситуации с показом его боя. Алексей Олейник отметил, что не хочет связывать политику со спортом.

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Эммануэль Кэлхун. Нокаут в ММА Видео: Instagram

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MMA UFC Жан Беленюк борьба греко-римская

Источник: ua.tribuna.com

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