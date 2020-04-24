Наконец-то: официально названа дата и место проведения многострадального турнира UFC 249

Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи все-таки встретятся в бою за временный титул в легком весе

Официальный Instgram-аккаунт UFC обьявил, что турнир UFC 249 состоится 9 мая на VyStar Veterans Memorial Arena в Джексонвилле в американском штате Флорида. Изначально турнир должен был состояться на арене "Барклайс Центр" в Бруклине, но из-за эпидемии коронавируса организация была вынуждена сменить локацию, предприняв попытку провести мероприятие в индейском казино Tachi Palace в Калифорнии, однако, губернатор штата Гэвин Ньюсом настоял на отмене шоу, надавив на руководство телекомпании.

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Напомним, что главным событием турнира UFC 249 станет бой за временный титул в легком весе между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи, а во втором по значимости событии мероприятия Генри Сехудо выйдет на защиту титула в легчайшем весе против Доминика Круза.

Ранее мы сообщали, что боец UFC после 36 пожертвует свой мозг ученым. Боец MMA Пауло Коста рассказал о повреждениях головного мозга, к которым приводят смешанные единоборства, и заявил, что готов пожертвовать свой мозг для исследований.

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