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Звезда UFC ушел на пенсию и оставил свой титул вакантным – на него уже претендует россиянин

26 мая, 17:35

Александр Трикиша

Сехудо является одним из четырех бойцов в истории UFC, которые завоевывали пояса в двух дивизионах одновременно

Федерация UFC объявила пояс в легчайшем весе вакантным после официального завершения карьеры Генри Сехудо. 33-летний боец был исключен из всех рейтингов федерации, а также освободил пояс в легчайшем весе. Сехудо покинул рейтинг лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий. Теперь на 15-е место благодаря этому поднялся тяжеловес Франсис Нганну.

"Спасибо за удивительный опыт, Дэна Уайт. Я всегда буду благодарен. Спасибо за то, что рискнули заняться спортом, который, как думали люди, никогда не получится. Для всех моих тренеров и болельщиков это была замечательная поездка. Тройной чемпион ушел", – написал Сехудо в своем Twitter.

Напомним, что последний бой Сехудо провел на UFC 249, где нокаутом одолел Доминика Круза. После этой схватки Генри объявил о завершении профессиональной карьеры. Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что за вакантный пояс побьется россиянин Петр Ян. Его соперник пока не называется.

На счету 33-летнего Сехудо 16 побед при двух поражениях. Он является одним из четырех бойцов в истории UFC, которые завоевывали пояса в двух дивизионах одновременно. Также американец стал олимпийским чемпионом по вольной борьбе в 2008 году.

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Некоторое время назад Сехудо вызывал на кулачный бой Василия Ломаченко, но, получив отказ от украинца, бросил вызов Валентине Шевченко из Киргизии.

Смотрите, как дерутся в ММА:

Эммануэль Кэлхун. Нокаут в ММА Видео: Instagram

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UFC смешанные единоборства Генри Сехудо

Источник: Sportbox

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