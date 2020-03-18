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"Нам нужно всего 100 человек": при каких условиях бой Хабиба и Фергюсона не сорвется в пятый раз

18 марта, 09:11

Елена Павлова

Изначально бойцы должны были выйти в октагон 18 апреля, но они не могут провести поединок в Бруклине или Лас-Вегасе

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов, рассказал, что необходимо сделать, чтобы его бой с американцем Тони Фергюсоном наконец-то состоялся. Напомним, поединок Нурмагомедова и Фергюсона четырежды срывался в предыдущие годы по различным причинам. Ранее менеджер Нурмагомедова успокоил фанатов: "Бой Хабиба и очкарика состоится".

Изначально бойцы должны выйти в октагон 18 апреля. Провести поединок в Бруклине, равно как и перенести его в Лас-Вегас, нельзя ввиду ограничений на проведение массовых мероприятий, обусловленных риском распространения коронавирусной инфекции. Ранее мы сообщали, что три турнира UFC отменили из-за коронавируса, битву Нурмагомедов – Фергюсон перенесут из США.

"Нам для боя нужно всего 100 человек. Нужны камеры и платные трансляции, чтобы люди, находясь на карантине, могли посмотреть наш бой. Нас просто нужно закрыть внутри арены, и мы уже решим, кто чемпион. Мне нравится политика UFC, когда все уже отменяют соревнования, а они говорят, что не хотят ничего останавливать".

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Ранее мы писали, что супертурнир по смешанным единоборствам отменили за несколько часов до начала. Бойцы и персонал получат компенсацию за срыв турнира Bellator 241.

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UFC смешанные единоборства Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон

Источник: ТАСС

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