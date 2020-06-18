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"Нас много бьют по голове, но мы не тупые": звезда UFC потребовал поднять гонорары за драки в "клетке"

18 июня, 11:13

Олег Люлька Олег Люлька

Американец Кертис Блейдс назвал позором выплату всего лишь 12 тысяч долларов спортсменам за бой

Американский боец смешанных единоборств Кертис Блейдс по прозвищу "Бритва", выступающий в UFC в тяжелой весовой категории, обрушился с критикой на промоушен. По мнению спортсмена, гонорары бойцов должны быть гораздо выше. Ранее глава UFC пригрозил своей звезде расправой, если она завершит карьеру.

"Мы заслуживаем более крупных гонораров. И это не жадность. Ведь нас показывают на ESPN. Это что-то да должно значить. Мы должны жить так, как профессиональные хоккеисты, игроки НФЛ, НБА. Мне не нравится, что парни выходят воевать друг с другом, а получают за это – 12 тысяч долларов за бой и 12 тысяч за победу. Это позор. Не хотите платить – признайте это, и мы сделаем выводы. А так выходит, будто на нас мочатся, а называют это дождем. Да, мы много получаем по голове. Но мы не настолько тупы", – приводит слова американского бойца Кертиса Блейдса CBS

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Кертис Блейдс

Кертис Блейдс / Фото: Getty Images

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Отметим, что в ночь с 20 на 21 июня Кертис Блейдс проведет поединок с россиянином Александром Волковым. Бой возглавит турнир UFC Вегас 3.

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гонорар заработки MMA UFC смешанные единоборства Кертис Блейдс

Источник: Championat.ru

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