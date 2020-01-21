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Насильник Емельяненко арестован за пьяный дебош

21 января, 20:32

Российский боец провел в тюрьме 7 суток

Александр Емельяненко

Александр Емельяненко / Фото: Спорт-Экспресс

Российский боец ММА Александр Емельяненко был задержан в Анапе, где проводил тренировки. По информации Кубанских новостей, спортсмен вел себя неадекватно, устроив пьяный дебош на базе отдыха "Спорт". Емельяненко арестовали на 7 суток, составив административный протокол за мелкое хулиганство. Ранее мы писали, что Емельяненко заявил о грядущем бое.

Напомним, в 2019 году в Кисловодске Емельяненко провел 10 суток в спецприемнике. Сообщалось, что боец в нетрезвом виде припарковал свое авто в неположенном месте. Увидев эвакуатор и машину ДПС, Емельяненко заехал на тротуар и попытался скрыться, но затем столкнулся с машиной и вскоре был задержан полицейскими. Кисловодский городской суд 2 марта отправил Емельяненко под административный арест на 10 суток. Спустя пять дней его лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Несколько лет назад Емельяненко был осужден на 4,5 года за изнасилование своей домработницы и был отправлен в колонию, однако весь срок не отсидел, освободившись по УДО. Часто попадал в пьяные скандалы.

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38-летний Александр Емельяненко провел 36 боев в смешанных единоборствах и одержал 28 побед, 20 из них — нокаутом. Также Емельяненко потерпел семь поражений. Один поединок завершился вничью.

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MMA UFC смешанные единоборства Александр Емельяненко

Источник: Сегодня|Спорт

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