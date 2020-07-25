Насильника Емельяненко избили в ринге: после сокрушительного поражения он попал в больницу

В российском Сочи состоялся турнир по смешанным единоборствам АСА 107, главным событием которого стал бой Александр Емельяненко – Магомед Исмаилов. Емельяненко, который несколько лет назад был осужден за изнасилование своей домработницы и отправлен в колонию, был фаворитом, но Исмаилов неожиданно победил техническим нокаутом в третьем раунде после того, как доминировал на протяжении всего боя.
При этом Емельяненко весил на 22 кг больше своего соперника. На церемонии взвешивания перед поединком Александр показал на весах 117,1 кг, а Исмаилов – 94,6 кг. В дебюте поединка Исмаилов провел двойку и быстро перевел Емельяненко в партер, а затем атаковал сверху ударами в голову. В конце раунда Магомед сильно потряс Александра и был близок к досрочному завершению поединка в первом же раунде, но Емельяненко спас гонг, сообщает boxing-mma.com.
Во втором раунде преимущество Исмаилова продолжало увеличиваться. Емельяненко был хуже в стойке, а в партере он и вовсе ничего не мог противопоставить атакам Исмаилова. В третьем раунде Исмаилов снова перевел бой в партер и продолжил избивать Емельяненко. У Александра открылось несколько сильных рассечений, и он перестал делать какие-либо попытки переломить исход боя. В итоге рефери принял решение остановить одностороннее избиение. Магомед Исмаилов одержал победу техническим нокаутом.
"Все проходит, и это пройдет", – коротко прокомментировал свое поражение 38-летний Емельяненко. После поединка Александр был отправлен в больницу. У Емельяненко сломан нос. Помимо этого, ему зашивали рассечения над глазом. Обследование ребер повреждений не обнаружило.
"По-моему, вообще никогда не ронял 117-килограммовых людей. Это первый такой случай. Больше не хочу я драться в тяжах, если честно. Хочу вернуться в свою комфортную весовую категорию 84 кг. Но Саша сказал, что можно провести реванш. Я сказал: "Если ты пожелаешь, пусть это случится", – сказал после боя Исмаилов.
Александру Емельяненко 38 лет. За карьеру в смешанных единоборствах одержал 28 побед (20 нокаутом), потерпел 7 поражений, еще один бой завершился вничью. Несколько лет назад был осужден на 4,5 года за изнасилование своей домработницы и отправлен в колонию, однако весь срок не отсидел, освободившись по УДО. Часто попадал в пьяные скандалы.
Магомеду Исмаилову 34 года. Он одержал 16 побед в профессиональном ММА, потерпел 2 поражения и 1 бой свел вничью. Серия без поражения теперь насчитывает 11 поединков.
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