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Насильника Емельяненко избили в ринге: после сокрушительного поражения он попал в больницу

25 июля, 12:13

Алексей Андрейцев Алексей Андрейцев

На турнире смешанных единоборств АСА 107 Александр Емельяненко проиграл техническим нокаутом

В российском Сочи состоялся турнир по смешанным единоборствам АСА 107, главным событием которого стал бой Александр Емельяненко – Магомед Исмаилов. Емельяненко, который несколько лет назад был осужден за изнасилование своей домработницы и отправлен в колонию, был фаворитом, но Исмаилов неожиданно победил техническим нокаутом в третьем раунде после того, как доминировал на протяжении всего боя.

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Магомед Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко

Магомед Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко / Фото: Getty Images

При этом Емельяненко весил на 22 кг больше своего соперника. На церемонии взвешивания перед поединком Александр показал на весах 117,1 кг, а Исмаилов – 94,6 кг. В дебюте поединка Исмаилов провел двойку и быстро перевел Емельяненко в партер, а затем атаковал сверху ударами в голову. В конце раунда Магомед сильно потряс Александра и был близок к досрочному завершению поединка в первом же раунде, но Емельяненко спас гонг, сообщает boxing-mma.com.

Во втором раунде преимущество Исмаилова продолжало увеличиваться. Емельяненко был хуже в стойке, а в партере он и вовсе ничего не мог противопоставить атакам Исмаилова. В третьем раунде Исмаилов снова перевел бой в партер и продолжил избивать Емельяненко. У Александра открылось несколько сильных рассечений, и он перестал делать какие-либо попытки переломить исход боя. В итоге рефери принял решение остановить одностороннее избиение. Магомед Исмаилов одержал победу техническим нокаутом.

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"Все проходит, и это пройдет", – коротко прокомментировал свое поражение 38-летний Емельяненко. После поединка Александр был отправлен в больницу. У Емельяненко сломан нос. Помимо этого, ему зашивали рассечения над глазом. Обследование ребер повреждений не обнаружило.

"По-моему, вообще никогда не ронял 117-килограммовых людей. Это первый такой случай. Больше не хочу я драться в тяжах, если честно. Хочу вернуться в свою комфортную весовую категорию 84 кг. Но Саша сказал, что можно провести реванш. Я сказал: "Если ты пожелаешь, пусть это случится", – сказал после боя Исмаилов.

Александру Емельяненко 38 лет. За карьеру в смешанных единоборствах одержал 28 побед (20 нокаутом), потерпел 7 поражений, еще один бой завершился вничью. Несколько лет назад был осужден на 4,5 года за изнасилование своей домработницы и отправлен в колонию, однако весь срок не отсидел, освободившись по УДО. Часто попадал в пьяные скандалы.

Магомеду Исмаилову 34 года. Он одержал 16 побед в профессиональном ММА, потерпел 2 поражения и 1 бой свел вничью. Серия без поражения теперь насчитывает 11 поединков.

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MMA смешанные единоборства Александр Емельяненко

Источник: Сегодня|Спорт

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