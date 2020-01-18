Настоящее безумие! Как фанаты реагируют на фирменную походку Конора Макгрегора

Конор Макгрегор / Фото: Getty Images

На сегодняшний бой против Дональда Серроне легендарный ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор наверняка выйдет своей фирменной походкой, которая стала настоящей "фишкой" и визитной карточкой спортсмена. Конор немного откидывается назад и активно машет руками. Такой стиль сейчас называют "походкой миллиардера", а ранее такую же использовал знаменитый реслер Винс Макмэн. Смотреть онлайн бой Макгрегора и Серроне можно на нашем сайте.

Смотрите, как на походку Конора реагируют его болельщики в баре, это настоящее сумасшествие!

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"Я украл эту походку, теперь она моя. Ни Винс, ни кто-то из гребаного рестлинга ничего с этим не сделают. Это моя прогулка. Я ее создал и сделал", – говорит Макгрегор. Сегодня "походку Конора" часто копируют мировые звезды, такие как Поль Погба, Серхио Рамос, Марк Газоль...

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Напомним, что аналитики контор прогнозируют победу Конора Макгрегора с вероятностью в 77 процентов. Также букмекеры считают, что бой против Дональда Серроне, запланированный из пяти раундов по пять минут, не будет продолжительным. С вероятностью в 63 процента все завершится в 1-2 раунде.

Смотрите, как прошло взвешивание накануне боя Конор Макгрегор – Дональд Серроне:

Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Возвращение Макгрегора

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