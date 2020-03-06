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"Не могу дождаться, чтобы увидеть ее": чемпионка UFC и ее девушка объявили о беременности

6 марта, 22:31

Максим Перепелица

Нина Ансарофф ждет ребенка в сентябре

Боец UFC Нина Ансарофф, занимающая пятое место в списке лучших бойцов минимального веса объявила о беременности. Она ожидает ребенка в сентябре. Нина является партнершей чемпионки организации в двух весовых категориях Аманды Нуньес.

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"Я хочу поделиться с каждым на этой планете, Рэган Энн Нуньес появится здесь в середине сентября! Я не могу дождаться, чтобы увидеть ее. Считая дни до сентября, позволила себе поделиться с вами своим счастьем", – написала бразильянка в своем Twitter.

Нуньес – действующая чемпионка UFC в полулегком и легчайшем весе. Они с Ансарофф поженились в августе 2018 года. Свой следующий бой в полулегкой весовой категории девушка проведет против Фелисии Спенсер 9 мая в рамках турнира UFC 250 в Сан-Паулу.

Ранее мы писали, что "Японского Шрека" избили в ринге ногами, и он расплакался, как ребенок. 46-летний японец Хидеки Секине не сдержал эмоций после того, как потерпел четвертое поражение кряду.

Украинский чемпион мира по боксу Артем Далакян – о боях с представителями UFC:

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MMA UFC Аманда Нуньес

Источник: Сегодня|Спорт

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