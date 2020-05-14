Недолго музыка играла: в ярком бою UFC171 Добер сенсационно нокаутировал Эрнандеса

В ночь на четверг по киевскому времени во Флориде состоялся второй из серии трех турниров по смешанным единоборствам – UFC171. Зрителей на трибунах в условиях карантина не было. Мы уже сообщали, что в главном бою вечера бразилец Тейшейра до полусмерти избил американца Смита.

А в рамках карда самым ожидаемым был поединок между американцами Дрю Добером и Александром Эрнандесом в весовой категории до 70,3 кг. Бой окончился сенсационно. Главное событие карда оказалось скоротечным и завершилось уже во втором раунде: судья засчитал Эрнандесу технический нокаут.

Для 27-летнего Эрнандеса это поражение стало третьим, а побед на его счету осталось 11. А 31-летний Добер пополнил список своих удачных боев 23-м успехом при девяти поражениях. Смотрите видеообзор схватки с самыми зрелищными моментами.

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Напомним, что глава UFC Дана Уайт запланировал три турнира во Флориде. Соревнования 9 и 13 мая уже прошли, а в ближайшую субботу, 16-го, пройдет еще одно мероприятие.

Также на этом вечере: даже гонг не остановил рубку Ротвелла и Сен-Прю.

Смотрите, как боец UFC Стивен Томпсон на карантине занимался аэробикой

Аэробика от бойца UFC Стивена Томпсона Видео: Instagram

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