Непобедимый украинец пустил кровь сопернику и заставил судью остановить бой

На турнире Bellator 244 в Анкасвилле небитый украинский боец Ярослав Амосов (24-0) досрочно победил американца Марка Леммингера (11-2). Поединок по смешанным единоборствам прошел в промежуточном весе до 80 кг и завершился техническим нокаутом. Ранее украинский боец MMA уничтожил непобедимого поляка.

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Уже в первой пятиминутке Амосов после серии ударов руками поставил Леммингеру рассечение над левым глазом, после чего врач запретил американцу выйти на второй раунд. Леммингер протестовал против такого решения, но несмотря на старания его секундантов, из раны продолжала литься кровь. Это пятая победа 26-летнего украинца в Bellator и 24-я в карьере.

Напомним, что в феврале Амосов одержал 23-ю победу в ММА и нацелился на чемпионский титул. Тогда украинец одержал победу в главном бою вечера Bellator 239 против трехкратного чемпиона NCAA по борьбе американца Эда Рута и бросил вызов чемпиону в полусреднем весе Дугласу Лиме.

Ярослав Амосов / Фото: BellatorMMA

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Напомним, что уроженец Ирпеня является четырехкратным чемпионом мира по боевому самбо, трехкратным чемпионом Европы по боевому самбо, чемпионом Евразии по профессиональному боевому самбо, обладателем Кубка Европы по боевому самбо, а также чемпионом мира по MMA версии GEFC среди профессионалов. С 2012 году он выступает в ММА на профессиональном уровне.

Смотрите, как в ММА нокаутируют соперников

Эммануэль Кэлхун. Нокаут в ММА Видео: Instagram

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