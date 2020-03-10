Непобежденный боец UFC устроил брутальный спарринг со звездой YouTube

Звездный Логан Пол является большим поклонником бокса и смешанных единоборств. В прошлом году он даже дебютировал на профи-ринге, проиграв раздельным судейским решением своему коллеге KSI. Теперь Пол решил попробовать себя в смешанных единоборствах. Блогер решил поспарринговать с непобежденным бойцом UFC Пауло Костой. В отличие от поединка против KSI, в котором блогер не получил существенного урона, встреча с профессиональным бойцом ММА завершилась для него плохо.

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Пол и Коста провели боксерский спарринг, который закончился тем, что бразилец отправил звезду YouTube в тяжелый нокаут ударом справа. После бокса спортсмены провели схватку по правилам борьбы.

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Ранее мы писали, что скандалиста Конора Макгрегора засняли в постели, а рядом была не его жена. Конор спал в кровати неизвестной женщины, которая в это время кривлялась на камеру.

Смотрите, как проходило взвешивание Конора Макгрегора и Дональда Серроне перед очной встречей:

Видео: Reuters

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