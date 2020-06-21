Нет времени грустить: наказанная за допинг звезда UFC надела купальник не по размеру

Девушка-боец смешанных единоборств Рэйчел Остович не сильно расстроилась своей дисквалификации за допинг. Паузу в карьере девушка решила заполнить отдыхом на яхте, куда она нарядилась в купальник змеиного окраса не по размеру. Пышные формы девушки так и хотели выскочить наружу.

Напомним. Рэйчел была отстранена от спорта на год после того, как в ее организме нашили следы запрещенных препаратов, которые попали в организм девушки с пищевыми добавками, но не были указаны в составе и на упаковке. Впрочем, дисквалификация завершится уже в начале августа, так как Остович была временно отстранена в 2019 году.

Недавно красавица из UFC пожаловалась подписчикам, что располнела на карантине, но ее успокоили, отметив, что она "просто стала сочнее".

Рэйчел Остович в купальнике отдыхает на яхте:

Как мы писали ранее, Остович не может похвастаться успешной карьерой в смешанных единоборствах – на ее счету четыре победы и пять поражений в клетке. При этом в предыдущем поединке она уступила другой красавице из UFC Пейдж Ванзант.

Тем не менее это не мешает Рэйчел иметь целую армию поклонников. В Instagram на аккаунт девушки подписаны почти 700 тысяч человек, которых она регулярно балует откровенными снимками.

Некоторое время назад мы писали, что Рэйчел Остович была избита мужем, также бойцом ММА Арнолдом Бердоном. Инцидент произошел в доме пары на Гавайях. У девушки была сломана лицевая кость.

Также мы ранее писали, что украинка с 13-м размером груди готовится к дебюту в смешанных единоборствах. Пышногрудая модель Мила Кузнецова уже взяла себе в тренеры "украинского Макгрегора".

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