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Неужели турнир UFC249 снова перенесут? У бойца обнаружили коронавирус

9 мая, 09:30

Андрей Фоменко

Позитивным оказался тест бразильца Роналду Жакаре Соузы

Ближайшей ночью по киевскому времени за океаном состоится первое заметное событие в мире спорта эпохи коронавируса. В американском штате Флорида состоится турнир по смешанным единоборствам UFC249. Из-за всемирной пандемии его уже не один раз переносили, и минувшей ночью его проведение вновь поставили под вопрос: у одного из участников обнаружили тот самый новый вирус. К слову, вчера прошло взвешивание Фергюсона и Гэтжи.

Как сообщил инсайдер ESPN Бретт Окамото, позитивный тест сдал бразильский боец Роналду Жакаре Соуза. Он должен был сразиться в андеркарте с американцем Юрайей Холлом. Пару часов организаторы турнира в Джексонвилле находились в замешательстве, но затем заявили, что все идет по плану, UFC249 не отменяется, медицинская комиссия штата дала "добро" на проведение.

А позже и глава UFC Дана Уайт подтвердил, что все три турнира, запланированные на 9, 13 и 16 мая, состоятся. На этой неделе его организация провела 1200 тестов для 300 человек – и никаких неприятных сюрпризов в виде информации о зараженных коронавирусом не получила.

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Смотрите, как тренируется Тони Фергюсон накануне турнира во Флориде

Тренировка Тони Фергюсона со скакалкой Видео: Instagram

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